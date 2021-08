Real Madridi po tërhiqet nga përpjekja për të nënshkruar me Kylian Mbappe, raporton Sky Sports.

Afati i orës 17:00 për PSG-në për t’iu përgjigjur ofertës së Real Madridit prej 170 milionë eurosh plus 10 milionë euro bonuse për Mbappe ka skaduar.

Me shumë mundësi tani ata do të presin deri në janar kur mund të nënshkruajnë me Mbappe në një marrëveshje para-kontrate që ai të bashkohet falas verën e ardhshme.

Real Madridi ka shumë besim se Mbappe do të nënshkruajë me ta në janar.