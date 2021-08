Ronaldo reagon pas largimit nga Juventusi: Tani jeni pjesë e historisë sime…

Cristiano Ronaldo ka njoftuar largimin e tij nga Juventusi. Ai shkruan se, “sot largohem nga një klub mahnitës, më i madhi në Itali dhe sigurisht një nga më të mëdhenjtë në të gjithë Evropën”.

Postimi i Ronaldos

Sot nisem nga nje klub i mahnitshem, me i madhi ne Itali dhe me siguri nje nga me te medhenjte ne te gjithe Europen. Kam dhënë zemrën dhe shpirtin për Juventusin dhe gjithmonë do ta dua qytetin e Torinos deri në ditët e mia të fundit. ′′ bianconerët tifosi ′′ më respektonin gjithmonë dhe u mundova ta falënderoj atë respekt duke luftuar për ta në çdo lojë, në çdo sezon, në çdo kompeticion. Në fund, të gjithë mund të shikojmë pas dhe të kuptojmë se arritëm gjëra të mëdha, jo të gjitha ato që deshëm, por gjithsesi, kemi shkruar një histori mjaft të bukur së bashku.