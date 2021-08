Jep llogari Edi Rama! Ke humbur Arbitrazhin, 120 milionët e Becchetit po i paguan buxheti

Nga Ylli DYLGJERI

Jep llogari zoti Rama!

Arbitrazhi u mbyll. KE HUMBUR ARBITRAZH!

120 milionet e Beccheti po i paguan buxheti. Kush mban pergjegjesi per kete fature? Kush shkon per ndjekje penale? JEP LLOGARI ZOTI RAMA!

Ke denuar njerez per nje fature uji, energjie elektrike.

Ke denuar njerez se kane botuar nje strofe vjershe ne Facebook! Ke denuar e pushuar sa te ngrene dora. Kush do jape llogari per Faturen 120 milionshe? Ti qe deklaroje ne media se nuk kemi humbur arbitrazhe apo Ministri yt i Financave qe betohej se nuk do marre asnje kokerr leku Beccehti. E gjitha doli genjeshter.

Eurocontrolli po te çarxhon leket. Po sekuestrohen.

4 milion euro deri tani.

Ti dhe vetem Ti, je autori i mbylljes se Televizionit Agon.Ti je Talebani qe mbylle median. Dil tani dhe jep llogari në publik, në prokurori e në gjykatë.

Boll u perdrodhe! Ky eshte krim.

Dil e jep llogari per faturen ose ha ate që s’thuhet!