Qeveria po fsheh të dhënat e skanimit ajror për kultivimin e kanabisit

Nga Tritan SHEHU

Prej disa kohesh Qeveria i ka marre te gjitha te dhenat e ketij viti te skanimit ajror per kanabis ne nivel vendi, te realizuara nga Guardia di Finanza.

Megjithese eshte detyrim i saj per t’i bere publike, ajo nuk po e ben kete.

Sepse “Republika e Kanabisit” e krijuar nga ky regjim konfigurohet ne ato filmate e materiale, ku duken qarte dimensionet gjigande te kanabizimit te vendit, me te gjithe pasojat e renda kjo per kriminalizimin e shtetit, si dhe me efektet shkaterruese sociale e shendetesore mbi popullesine.

Nje kanabizim i tille nuk mund te realizohet pa perfshirjen e strukturave shteterore ne kete veper kriminale, njelloj si ne vitet 2014-17.

Fshehja e ketyre te dhenave eshte nje deshmi e panikut qeverises nga e verteta e bashkefajesise se saj per kanabizimin e vendit.

Qeveria jo vetem duhet t’i beje publike keto materiale, por duhen informuar per ato dhe partneret e tjere, te cilet vete duhet te insistojne per publikim.

Kjo jo vetem do te minimizonte gabime e konfuzione te tyre, qofte dhe si pasoje e mashtrimeve qeverisese si ai i djeshem per Lazaratin, por dhe do t’i ndihmonte te kuptonin kete gjendje te rende e te ndihmonin seriozisht ne perballjen e domosdoshme me ate.

Sepse i duhet thene ndal kultivimit te kanabisit e skllaverimit nga kriminelet te fshatareve nepermjet tij, trafiqeve, droges ne pergjithesi, krimit!

Ndal shkaterrimit si pasoje te shendetit e jetes kryesisht te te rinjve nga perdorimi i kanabisit e drogave te tjera, gje qe ka mare dimensione te frikeshme, si per numrin e perdoruesve ashtu dhe per moshen e “njome”!

Por fatkeqesisht ky shtet i lidhur me trafiqet, kultivimin, boten e krimit, nuk mund ta beje kete, ai vetem po e stimulon!

Ne se bashku duhet ta bejme kete!