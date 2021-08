Ministri i Jashtëm italian: SHBA po kontribuon sot në nxitjen e vlerave anti-perëndimore

“Pasi amerikanët janë larguar nga aeroporti i Kabulit, nuk do të jetë e mundur, as për ne, as për ndonjë vend të BE , të mbajmë ndonjë prani në aeroport”.

Ishte kjo deklarata e bërë nga Ministri i Jashtëm Luigi Di Maio në Komisionet e Jashtme dhe të Mbrojtjes të Dhomës dhe Senatit.

Sipas ish -zëvendëskryeministrit, Perëndimi “duhet të shmangë lënien e një zbrazëtie, të cilën protagonistët e tjerë gjeopolitikë mund ta zënë të pashqetësuar, duke nxitur një propagandë që synon të minojë besueshmërinë e demokracive tona. Në lidhje me këtë, një rrëfim i thjeshtë dhe i pjesshëm i realitetit po kthehet, duke drejtuar gishtin nga një vend i vetëm: Shtetet e Bashkuara. Dhe sot ai kontribuon në nxitjen e vlerave anti-perëndimore, madje edhe në opinionin publik evropian. BE merr përsipër të mbrojë ata që ikin nga regjimi taleban. Bashkimi Evropian do të duhet të marrë një angazhim të fortë për të mbrojtur ata që ikin nga regjimi taleban”- tha ai.

Deri më tani, 3.741 afganë janë evakuuar, nga të cilët 2.659 në Itali përmes 44 fluturimeve, njoftoi ministri i mbrojtjes Lorenzo Guerini.