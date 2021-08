Gushti i koncerteve politike!

Nga Sali BERISHA

Miq, politika e koncerteve duhet t’i sherbeje afrimit dhe mirekuptimit te popujve. Por koncertet politike te ketij gushti ne veri te Kosoves dhe juglindje te Shqiperise me Çorben dhe Goranin te planifikuara ne Beograd per mjaltimin e Ballkanit te Hapur ishin ne vete edhe nje kurth i ndyre qe serbomadhi Vuçiç dhe argati i tij i Tiranes, Zografi bis sajuan kunder shqiptareve me moton bashkim-vllazerim ne te vertet bashkim-poshterim.

Ata me lojen e tyre te rrezikshme e zjarrnxitese deshtuan te dy si gangstere provokator!

Mirepo pas deshtimit me sukses te koncertit te Bregoviçit ne Korçe, ne nje akt perulje gjer ne peshtirosje ndaj padronit te tij Vuçiç dhe si per ti kerkuar ndjese atij per de fakto braktisjen e Goranit nga publiku i civilizuar i Korçes, Zografi Bis tejkaloi çdo kufi ne vetposhterimin e tij.

Ai shpejt e shpejt shpiku analogjine jo vetem midis çetnikve serbe dhe fashisteve shqiptar por edhe te viktimave te tyre respektive.

Sipas tij te paret kishin sulmuar kengetaren e mirenjohur shqiptare Dua Lipa vetem se ajo vishej me flamujt e kombit te vet kurse te dytet po sulmonin Goranin e pafajshem tek i cili sipas tij nuk kishte asgje antishqiptare madje as dhe serbe por vetem e vetem se ai kendonte serbisht.

Keqshfrytezimi i sherbetorit nga padroni, flligeshtia dhe vetposhtrimi i njeriut nuk mund te kete shembelltyre tjeter me te shemtuar se kjo e Zografit bis me kete krahasim.

Kjo analogji te rikujton krahasimin qe i bente Enver Hoxha, Pater Gjergj Fishtes me serbomadhin famezi, ishkryeministrin e mbreterise se sllaveve te jugut Vlladan Gjeorgjeviçin. Hoxha qe po punonte intensivisht per bashkimin e Shqiperise si republike e shtate e Jugosllavise nuk mund te pranonte qe vetem serbet te kishin raciste antishqiptar dhe per te kenaqur padronet e tij ne Beograd, Titon dhe Rankoviçin shpalli kollosin e letrave shqipe Gjergj Fishten, ne nje fjalim qe mbajti ne Kuç, si racist antiserb dhe e krahasoi ate me Ish kryeministrin famzi Gjeorgjiviç.

Pavaresisht se sot personat ndryshojne shume nga personazhet e Enverit konteksti dhe klisheja eshte absolutisht e njejta.

Keshtu qe mund te thuhet se i shpelare nga çdo moral njerezor dhe ne çdo aspekt eshte krahasimi si persona i Dua Lipes nje vajze qe me talentin e saj ka arritur ne majat boterore te kenges me Goranin, i cili qenka i pafajshem ne raport me nacionalizmin e verber etnik serb sa vet 30 vjeçarja Dua Lipa.

Por une nuk po ndalem ne krahasimin e dy kengetareve krejtesisht te pakrahasueshem te cilet Edvini i paraqet njelloj viktima te pafajshme, e para e ultranacionalisteve serb dhe i dyti i fashisteve shqiptar. Une do te ndalem ne krahasimin nga ai i reagimeve ndaj Bregoviçit te shqiptareve viktima te barbarise dhe genocidit te fundit serb ndaj tyre me reagimet e ultranacionalisteve te verber serb ndaj suksesit tashme boteror te nje kengetarje shqiptare per fajin e vetem se ajo mban flamujt e kombit te saj dhe eshte e etnise te cilen rraciste serbe e kane per ta vrare dhe zhdukur.

Miq, ky reagim nuk eshte absolutisht as rastesi as dhe naivitet.

Kjo eshte shprehje e nje qendrimit çnjerezor, i mohimit njelloj si padroni i tij te genocidit ciklik serb ne Kosove nga Zografi bis perfshi ketu genocidin fundit te ushtruar me operacinon “Patkoi”.

Ne avokatine e tij prej puthadori te neveritshem Zografi bis thote se Gorani nuk ka asgje serbe dhe kjo sipas tij eshte garancia e absurditetit te sulmeve ndaj tij.

Ne fakt duhet te jesh i detyruar te poshterosh veten ne shkalle ekstreme te besh nje krahasim te tille.

Gorani ka nene serbe por absolutisht asnjeri nuk e ka sulmuar ate pse eshte djali i nje nene serbe. Por Goranin e kane sulmuar si kolaboracionist jo me kallash ne dore por me kengen e tij ne koncertin e tij famkeq te mbajtur ne Selanik kunder bombardimit nga Nato te kasapit te Ballkanit, Millosheviç per plojen e tmerrshme qe ai kishte ndermarre ndaj shqiptareve ne Kosove.

Duhet te jesh i zhveshur nga çdo moral dhe ndjenje njerezore, duhet te mos dish cfare do te thote nder, nene, grua, vajze apo moter te krahasosh sulmet e ultranacionalisteve serb kunder kengetares shqiptare me zerat, thirrjet kunder koncertit te Bregoviçit te perfaqesive te 20 mije vajzave, grave, nenave dhe motrave shqiptare te Kosoves te cilat perjetonin mynxyren me tragjike qe mund ti bjere nje femre, perdhunimet shtazore nga fallangat e

Millosheviçit nderkoh qe Bregoviç me kengen e tij protestonte me koncert ne mbrojtje te rregjimit mizor te shefit te perdhunuesve te tyre.

Edvin, me kete krahasim deshmon se ne gjak, deje dhe gjithe te gjithe qenien tende je nje skllav mjeran i padronit tend Vuçiç.

Te shpallesh histerike dhe fashiste thirrjet e dhimbshme, zerat perfaqesues te dhjetra miijra familjareve te viktimave te kasaphanes serbe ne Kosove kunder koncertit te Goranit te padronit tend sipas teje i pafajshem sa vet Pafajesia nderkohe qe ai protestonte me kengen e tij, me armen e tij, kunder nderhyrjes se Natos per per shpetimin e tyre nga kafesherite primitive te serbeve me dhe pa uniforme ne Kosove, ti je nje armik i eger ne gjak, deje dhe gjithe qenien tende te perçudnuar i shqiptareve.

Ata perfaqesues te shqiptareve qe ngriten zerin kunder koncertit te Goranit ne Korçe, i cili sipas teje nuk ka asgje serbe nuk kundershtuan koncertin se Bregoviç eshte djali i nje nene serbe. Ata kundershtuan koncertin si njerez te qyteteruar sepse Goranit te patronit tend qe e sollet ne Korçe per bashkim- poshterim, genocidi i serbeve ndaj shqiptareve ne Kosove nuk i dridhte nje korde te vetme te zerit te tij. Perkundrazi, shqetesimi i Goranit qe sipas teje nuk ka asgje antishqiptare ne ate kohe, ishte fati i agresorit dhe jo i viktimes dhe kjo e tera sepse viktima ishte e etnise tjeter etnise te cilen ti e urren jo sa Gorani por sa padroni yt apo Vladani, paraardhesi i tij. Por tmerrsisht e hidhur eshte se edhe sot Gorani dhe avoketrit e tij lum njerezor nuk duan tja dine dhe nuk pranojne genocidin ciklik te serbve ndaj shqiptareve.

Edvin ti nderohesh me te thene nuk je shqiptar. Ndaj po te them ti nuk je njeri!

Perveç ketyre Gorani i Vuçiçit dhe i yti, njelloj si nje ultranacionalist i verber serb ka fyer çdo shqiptar kur zhytet te notoje lakuriq ne keneten e ulranacionalisteve serbe te miteve dhe historise. Ai me ligesine e tij te thelle morale perdor famen e tij si ekspert i muzikes rome por ne fakt dhe perçmues i etnise rome per te mohuar ne nje akt urrejtje etnike origjinen shqiptare te Shen Terezes.

Por miq, ketu po e rendoj ndofta Bregoviçin sepse ne fakt ne kete rast te dy jeni njelloj. Nene Terezen, nobelisten shqiptare sot Shen Terezen e ka dashur dhe nderuar mbare njerezimi. Por ate e kane urryer per vdekje jo vetem albanofobet jo shqipfoles por edhe soji i prinderve te Edvinit si dhe vet ky i fundit, i cili ne nje akt antishqiptar sapo erdhi si kryeminister ne pushtet nuk i ndryshoi dot asaj kombesine por zhduku me shpejtesi nga faqja e dheut permendoret e saj nga Sheshi Nene Tereza ne Tirane dhe nga sheshi i Aeroportit, po me emrin e saj.

Miq, si perfundim mund te themi edhe njehere se politika e koncerteve duhet ti sherbej afrimit dhe mirekuptimit te popujve. Por koncertet politike te ketij gushti ishin nje kurth i ndyre qe padroni Vuçiç dhe argati i tij antishqiptar Zografi bis sajuan kunder shqiptarve duke sjelle njekohesish per vllazerim-poshterim Goranin ne Korçe dhe Çorben ne veri te Kosoves. Por me lojen e tyre te rrezikshme deshtuan te dy si provokatore te ulte! sb