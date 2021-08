Gënjeshtra e madhe me të ashtuquajturën “Katovica”

Nga Kastriot DERVISHI

Injoranti që shkroi “Katovicën”

Një injorant (në kuptimin e plotë të fjalës), duke mos u bazuar askund, por vetëm në imagjinatë, shkroi keq një tekst që do shpërndahej në mënyrën më të pabesueshme si lënda e një teorie konspiracioni me emrin “Katovica”, gjoja e folur në tetor 1989 nga Ramiz Alia. “Strateg” i madh d.m.th. Alia, i izoluar këtu brenda, i dinte punët e Europës edhe pa rënë muri i Berlinit. Mbase falsifikatori po ta dinte se do shpërndahej teksti në këtë mënyrë, do ta çonte diku për korrekturë gjuhësore, apo do konsultohej me dikë për pamjen fotografike të dokumenteve.

Teksti i mëtuar është shkruar me një makinë shkrimi të hyrë në Shqipëri pas vitit 1991. Nga tipologjia, shkrimi nuk ngjason me asnjë dokument origjinal të përdorur atë kohë nga Partia e Punës. Veç të tjerash, dokumentet e asaj kohe janë të gjitha më germën “ë”. Shkruesi i tekstit, besoj diku midis viteve 1995-1998 (kur edhe doli), duket qartë që është moshë e madhe, amator, i palexuar, me shkollim të kufizuar dhe që nuk e njeh gjuhën shqipe. Qysh në hyrje, tregon padijen e tij kur vendos titullin: “Ja kush do jetë demokracia…”. Përemri “kush” u drejtohet vetëm frymorëve. Po ashtu, vijon me fjalë që nisin me germa të mëdha, kur duhet të jenë të zakonshme se nuk janë emra, as kanë diçka të veçantë, etj. Duke referuar vetëm fletën e parë, i ndërgjegjshëm se nuk i kam pikasur të gjitha keqshkrimet e tij, kam shënuar gabimet e fjalimit imagjinar, si dhe kam nxjerrë disa fjalë tipike, llahtarisht të shkruara keq nga përpiluesi i falsifikimit, si më poshtë:

-“Demokracia e jonë”- demokracia jonë

-“Kejo” – kjo

-“ti” – t’i

-“Perndimit” -Perëndimit

-“Dizidencës” – disidencës

-“anti-komuniste” – antikomuniste

-“të persekuruarit Politk”- të persekutuarit politikë

-“izmeqarët” – hyzmeqarët

-“tu kompletojem” – t’u kompletojmë

-“ti aferojmë” – t’i afrojmë

-“kompesim” – kompensim

-“presjon” – presion

-“difekte” – defekte

-“pasurija” – pasuria

-“kujdese” – kujdes

-“studjoj” – studioj

-“pensjoniste” – pensionistë

-“të sigurestruarve” – të sekuestruarve

-“të çpronesuarve” – të shpronësuarve

-“te pa rendesishme” – të parëndësishme

-“qe ju njifet” – që u njihet

-“as nje here” – asnjëherë

-“tjeterin” – tjetrin

-“materjalin” – materialin

-“ç’do gje” – çdo gjë

-“kanë hecur” – kanë ecur

-“Misjonit tone” – “misionit tonë”.