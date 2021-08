Si i mashtroi Veliaj banorët! Hapsirën publike e ktheu në parging privat

Nga Gerti BOGDANI

Tek ky bllok pallatesh, tek “Ali Demi” prapa Drejtorise se Policise, para zgjedhjeve Bashkia u tha, “po ju sistemojme sheshin”, i hodhi nje dore asfalt elektoral, por nuk u tha qe sa te mbarojne zgjedhjet kete hapesire do ia jepte dikujt per ta bere parking privat…

Disa qindra familje te parafabrikateve sot jane edhe te genjyer, edhe te ‘vjedhur’, edhe ne konflikt me individet private qe ua beri peshqesh Bashkia, edhe me hallin se ku do fillojne te parkojne…

Problemi i parkimit ne Tirane mbetet ende nje gangrene shume e madhe per banoret, jo vetem ne kete lagje, por ne pjesen me te madhe te qytetit. Problem me i madh eshte edhe fakti qe Bashkia nuk ka nje plan a nje zgjidhje per kete gje!

Parkimi ka zgjidhje, edhe ne Tirane, por duhet vetem pak vizion per te qene ne sherbim te qytetareve dhe jo te lekeve qe fiton ne kurriz te tyre…

#BashkiaQeDuam apo #BashkiaQeNukDuam

#BashkiaTirane

#TiranaMeritonMeShume