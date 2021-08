Shtyrja e vitit shkollor, PD: Dëshmi e dështimit të qeverisë me mësimin online. Do sjellë boshllëqe të tjera për nxënësit

Deputetja e zgjedhur e PD, Orjola Pampuri ka reaguar pas vendimit të qeverisë për shtyrjen e vitit të ri shkollor. Pampuri shkruan në një postim në Facebook se, se ky vendim është dëshmi e dështimit të qeverisë me mësimin online. Sipas Pampurit, ky vendim do të sjellë boshllëqe të tjera për nxënësit.

Reagimi i plotë

Shtyrja e vitit shkollor dëshmon se Ministria e Ç’arsimit ka dështuar me mësimin online dhe mësuesit ndihmës per familjet me femijet me aftësi te kufizuar.

Boshllëqet nga dështimi i mësimit online dhe mangësitë në mësues ndihmës nuk mund të zgjidhen duke shtyrë datën e nisjes së procesit mësimor, e cila ne vetvete nuk bën gjë tjetër veçse krijon hendeqe te tjera per nxenesit, sa i përket njohurive për vitin e ardhshëm mësimor. I gjithë ky ç’organizim vjen pikërisht nga paaftësia për të menaxhuar situatën përballë pandemisë, si me mësimin online, ashtu edhe me mësuesit ndihmës.

Detyra e qeverisë ishte të bënte mësim plotësues gjatë verës, kur infektimet ishin të pakta. Ndërsa shtyrja e tanishme e mësimit do të ketë efekte zinxhir për mësimdhënien, për familjet, në kushtet e rritjes së kurbës së infektimeve në vjeshtë. Asnjë mësim nuk nxorrën nga viti i shkuar, përkundrazi, vijojnë të veprojnë pa plan, duke lënë në mëshirë të fatit nxënësit dhe mësuesit.