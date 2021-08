Si i mashtroi Rama shqiptarët, nga qindra që deklaroi në fillim do të sjellë 30 mijë afganë!

Edi Rama kërkon që të sjellë në Shqipëri, 30 mijë qytetarë afganë që do të ikin nga vendi i tyre pas ardhjes në pushtet të talebanëve.

Gazeta Panorama shkruan sot, se kaq është numri i refugjatëve për të cilët Rama ka kërkuar të marrë e t’i sjellë në Shqipëri.

Përfaqësues të qeverisë shqiptare janë duke negociayar me UNHCR-në, agjencinë ndërkombëtare të refugjatëve për të përcaktuar sasinë e ndihmës për afganët që do të qëndrojnë në Shqipëri.

Por jo vetëm kaq. Rama kërkon që ti mbajë afganët në Shqipëri me shpenzimet e vendit tonë dhe pa ndihma nga jashtë.

Totali prej 30 mijë afganësh, ku në përbërje të tyre do të jenë përfaqësues të shoqërisë civile, përkthyes, shoqërues të trupave amerikane dhe aleate në Afganistan dhe familjarët e tyre do të mbërrijnë në Shqipëri në periudha të ndryshme, në varësi të përpunimit të dokumentacionit për pajisjen e tyre me viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ajo që dihet është fakti se ata do të qëndrojnë për një kohë jo të shkurtër në Shqipëri dhe se pjesa më e madhe e tyre do të vendoset në konviktet e Qytetit Studenti, i cili mund të presë disa mijëra persona.

Në datën 15 gusht kur Edi Rama shkroi për herë të parë për ardhjen e afganëve që po ikin nga regjimi i sapo rikthyer i talebanëve në Afganistan, pasi lëshoi rrufe dhe një fjalor denigrues për ata që i kishin kërkuar transparencë të këtij operacioni, deklaronte se po, kishte një marrëveshje se në vendin tonë do të strehoeshin “disa qindra” afganë.

Që atëherë, një kaos i vërtetë e ka përfshirë këtë çështje. Lajme kondradiktore vijnë për numrin e saktë të afganëve që do vijnë në Shqipëri, apo për kohën dhe vendin e strehimit të tyre.

Gjithsesi si shifër zyrtare të numrit të tyre kemi pasur deri më tani, vetëm atë që ka thënë vetë Edi Rama, “qindra afganë”.

Por në një prononcim të fundit që ai ka dhënë për median spanjolle, “El Periodico”, ai ka dhënë një shifër tjetër e cila është shumë larg deklarimit të 15 gushtit.

Rama ka deklaruar për gazetarin spanjoll se, vetëm brenda kësaj jave që jemi, në Shqipëri do të mbërrijnë rreth 1000 afganë.

Nuk dihet ende nëse ky do të jetë numri përfundimtar, por me mënyrën okulte se si po e trajton këtë çështje kryeministri i cili refuzon që të bëjë transparencë për shqiptarët, por e lëshon gojën për mediat e huaja, surprizat nuk janë më çudi.

“Azilkërkuesit afganë do të fillojnë të mbërrijnë në Shqipëri këtë javë nëpërmjet fluturimeve të operuara nga SHBA. Në fillim brenda javës ata që do të vijnë janë rreth 1000. Ato janë kryesisht ‘aktiviste, gra, gazetare, edukatore dhe njerëz që kanë punuar për Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara”, tha Rama për median spanjolle “El Periodico”.