Nga Bardhyl LONDO

Me të drejtë ka shkaktuar trazime ardhja e Bregoviç si i ftuar special në festën e birrës në Korçë. Pasi i dorëzuan çelësin e Tiranës, tani i dorëzojnë dhe Korçën një këngëtari që ka ngjallur gjithmonë trazime në opinioin mbarëshqiptar, jo vetëm për qëndrimin, por edhe për muzikën e tij. Për më teper ai është në perëndim të karierës.

Në rast se ky veprim do realizohet Korça dhe birra Korça do t’i bëjë dëm vetes. Nuk mund të imagjinohet një festë me kallash.