Lojërat Olimpike Tokyo 2020/ Kur dështimin ta servirin si… sukses!

Nga Adriatik R.DOSTI

Me garen finale te 3000 metrave me pengesa te Luiza Geges perfundoi garimi e paraqitja e 9 sportisteve shqiptare ne lojerat olimpike te Tokyo 2020…

Duke perjashtuar disi vendin e 4 te peshengritesit B.Calja dhe daljen ne finale te atletes L.Gega rrezultatet e tjera te sportisteve tane dhe paraqitja e tyre ne pergjithesi ishte shume larg pritshmerive e pse jo ne kendveshtrimin e llogjiken time pa e tepruar aspak mund te quhet edhe deshtim apo zhgenjim…

Nje aktivitet e pjesmarrje e sportit shqiptar ne evenimentin me te madh sportiv boteror qe u politizua ne extrem …ku gjithcka nisi me ”pritjen e percjelljen si dhe me urimin e bekimin” qe i beri delegacionit tone kryministri Rama e perfundoi me lidhjen direkte nga Tokyo prej MCN-TV te ”Shefit” te pa pritur te Olimpizmit shqiptar Lali Erit…[?????]…

Kam folur e kam shkruar se si e bene pis emrin e tyre disa sportiste kampione e elitare tonet teksa i mbushen faqet e tyre te instagramit e te fb me foto ”te perzemerta” me E.Veliajn e shokun e partise Fidel…apo edhe me trajnerin e improvizuar Elez Gjoza qe cuditerisht e ne forma tipike alla -shqiptarce zevendesoi ne Tokyo …trajnerin e te vetmit sportist Briken Calja… prej te cilit Shqiperia priste nje medalje olimpike …

Po me mire se une e se gjithcka tjeter e pertej tam – tameve partiake e politike te Fidelit me shoke qe po kerkojne tu a shesin e tu a servirin shqiptareve paraqitjen e rrezultatet e sportisteve tane ne kete olimpiade si sukses te madh dhe arritje te sportit shqiptar flasin rrezultatet e meposhteme te tyre…

Une po i rendis e po i bej publike …pastaj ju gjykoni vete…ok…

Indrit Cullhai …konkuroi vetem 11 minuta ne sportin e Judo pesha 66 kg …pasi ne ndeshjen me costaricanin Sanchez u demtua rende dhe qe nga ky moment per te perfundoi olimpiada …

Te demtohesh kesisoj qe ne ndeshjet tende te pare me duket pak si e cuditeshme …por nejse le t’ja leme Fidelit me shoke ”justifikimin” per demtimin e tij…

Manuela Delilaj …konkuroi ne qitje ne 25 metra pistolete me precizion …ne perfundim te gares me 556 pike u rendit ne vendin e 44…

Justifikimet e KOKSH e te Fidelit me shoke per te ishin…ka qene e demtuar, ka kohe qe s’ka bera gara se poligoni ka qene i mbyllur…mberriti ne Tokyo pas nje udhetimi te stergjate e te lodhshem etj etj…

Matvei Petrov [rusi qe konkuron per Shqiperine] konkuroi ne veglen e Kalit me Doreza ne Gjimnastike…dhe u rendit ne vendin e 10 e mbeti jashte finales…

Per te u tha…ne ende shpresojme se ai do te jete ne finale pasi deri atehere dikush do jete terhequr, do jete semure me covid 19…etj etj marrezira tipike shqiptare…ose sic themi ne shqipot…ne pritje qe ti bien koqet-dashit…

Klaidi Kadiu…konkuroi ne Not ne 100 metra stil i lire…dhe zuri vendin e 5 ne baterine e tij dhe u rendit ne vendin e 52 ne klasifikimin e pergjithshem…no comment…

Nikol Merizaj…konkuroi ne 50 metra stil i lire ne Not..dhe zuri vendin e 3 ne baterine e saj [ me kohen e arritur vendosi rekord te ri kombetar]….nderkohe qe ne klasifikimin e pergjithshem u rendit ne vendin e 42…no comment serisht…

Briken Calja…konkuroi ne peshengritje ne peshen 73 kg…beri nje gare te mire vertet dhe meritonte te ishte ne podiumin e nderit e te fitonte te pakten nje medalje olimpike…por fakti qe ne vend te trajnerit te tij Toska …rolin e trajnerit per te [c’ka i shkaktoi edhe deshtimin per te fituar medaljen] e bene cuditerisht ”guximtaret ” e djallezuar Fidel & Elez…Mekate e cmendurira shqiptare qe kurdohere sportit tone kombetar i kane kushtuar shume shtrenjte…

Sidoqofte vendi i 4 per te me 341 kg , duhet konsideruar si me i miri i sportit tone ne nje olimpiade…

Erkand Qerimaj …konkuroi ne peshengritje ne peshen 81 kg Bateria B…i shkelqyer ne shkeputje dhe zhgenjyes ne shtytje…fitues i baterise ne fjale …ne klasifikimin e pergjithshem me 338 kg u rendit ne vendin e 9…

Izmir Smajlaj…konkuroi ne Atletike ne garen e kercimit se gjati…nuk shkoi me shume se 7.86 m. teksa rrezultatet e fundit te tija kane qene te gjitha ne kufirin e 8 metrave …nuk arriti dot te jete ne finale…dhe ne klasifikimin e pergjithshem u rendit ne vendin e 18…

Me erdhi sinqerisht keq per te pasi eshte vertet nje sportist i niveleve te larta nderkombetare….

Luiza Gega…konkuroi ne Atletike ne garen e veshtire te 3000 m. me pengesa….ku ne baterine e dyte kualifikuese… me kohen 9.23 .85 arriti objektivin e saj teksa u be atletja e pare shqiptare qe u kualifikua ne nje finalen te madhe atletike ne nje eveniment te tille… …

Ne finalen e sotme Gega zhgenjeu goxha si ne paraqitje po ashtu edhe ne rrezultat…ku nga 16 garuese u rendit ne vendin e 13 …me kohen 9.34.10…duke rregjistruar nje kohe dukshem me te keqe se sa ne garen e saj kualifikuese…

Kjo ishte Olimpiada e Tokyo 2020 dhe keto ishin rrezultatet e paraqitjet e sportisteve shqiptare ne te…te tjerat se c’thote KOKSH…Edvini, Fideli e Lali Eri thjesht e banalisht jane pjese e propagandes bajate e te peshtire te politikes qe edhe ne kete rast me qellime te para caktuara mire …deshtimin e zhgenjimin kerkojne serisht te na i paraqesin si sukses !!!!!…