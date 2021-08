AS: Ronaldo dëshiron të largohet nga Juventusi

Kthimi në stërvitje me Juventusin nuk i ka ndryshuar planet e Cristiano Ronaldos. Vendimi i tij mbetet i njëjtë: ai dëshiron të largohet dhe dëshiron ta bëjë sa më shpejt të jetë e mundur.

Çdo ditë që kalon e ndërlikon realizimin e kësaj dëshire, por portugezi nuk i është nënshtruar idesë së qëndrimit në Torino, pas një udhëtimi që ai e konsideron të përfunduar.

E ardhmja e tij varet nga Kylian Mbappé: Ronaldo e di se nëse Real Madridi arrin të marrë francezin, PSG do të tentojë ta marrë Ronaldon. Është shpresa e tyre më konkrete dhe në Itali janë të sigurt se Florentino Pérez do të përpiqet të mbyllë nënshkrimin me Mbappen deri në minutën e fundit të këtij afati kalimtar.

Nëse parisienët nuk ndryshojnë pozicionin e tyre, Cristiano Ronaldo do të duhet të gjejë një rrugë tjetër shumë më të komplikuar. Dhe, siç mëson AS, ideja e tij është të trokasë përsëri në derën e Real Madridit.

Rrethi i tij tashmë u përpoq të realizonte këtë operacion pranverën e kaluar, por Florentino Perez u shpreh hapur për rastin: “Nuk ka kuptim për ne”.

CR7, pavarësisht kësaj, shpreson se ardhja e Ancelottit mund ta ndihmojë atë. Marrëdhënia e tij e shkëlqyer me Carletto, të cilin ai e përshkroi si “një njeri të jashtëzakonshëm, një nga më të mirët dhe më të rëndësishmit” me të cilin ai kaloi një periudhë gjatë karrierës së tij, teorikisht mund të shërbejë për të rihapur dyert e Bernabéut për të nëse Mbappé nuk nënshkruan me Realin.

Një ide që, megjithatë, nuk do të bëhet realitet. Plani i Real Madridit mbetet i njëjtë: Mbappe ose asgjë. Nëse Cristiano Ronaldo dëshiron të largohet nga Juventusi, ai duhet të shpresojë se ëndrra e madhe e Real Madridit do të realizohet këtë verë.