Veliaj në Tokio me delegacionin e Lojërave Olimpike, ndërsa shfaqet çdo ditë në Televizionet e Tiranës në kronika “live”

Nënkryetari i PD, Edi Paloka shkruan në një postim në Facebook se, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ndodhet në Tokio si pjesë e delegacionit në lojërat Olimpike… Në një delegacion ku nuk janë futur trajnerët e sportistëve “për mungesë fondesh” shkon për turizem Velina!!!

Paloka shkruan më tej se, Velina qënka në Tokio dhe me siguri do vazhdonim të shihnim çdo ditë kronika “live” me mbjellje pemësh.

Postimi i Palokës

Velina e bashkise Tirane, qenka ne Tokio si pjese e delegacionit ne lojrat olimpike… Ne nje delegacion ku nuk jane futur trajneret e sportisteve “per mungese fondesh” shkon per turizem Velina!!!

Sigurisht ne nuk do e merrnim vesh qe Velina qenka ne Tokio dhe me siguri do vazhdonim te shihnim çdo dite kronika “live” me mbjellje pemesh, sikur Velines te mos i duhej te justifikohej dhe nje here ne media per aktin antikushtetues e antiligjor te shembjes se TK.

Ne fakt une nuk e di pse e merr mundimin te justifikohet Velina se sa te kemi kete drejtesi te reformuar dhe “artistet” shqiptare dhe nderkombetare qe bejne foto reklamuese me Velinen, atij nuk i hyn gjemb ne kembe…!