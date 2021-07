Eksperti i njohur: Erion Veliaj miliona për kompaninë e lidhur me “Ndragheta” për të “larë” rrugët që nuk lahen kurrë!

Eksperti i njohur i ekonomisë, Zef Preçi, nëpërmjet një shënimi-denoncim në faqen e tij në Facebook ka shpjeguar një skemë të shpërdorimit të parave publike nga ana e bashkisë së Tiranës së drejtuar nga Erion Veliaj, në bashkëpunim me kompaninë italiane “Eco Tirana” e cila gjendet në hetim për lidhje me mafien “Ndragheta”.

Bëhet fjalë për larjen e rrugëve dhe shesheve të kryeqytetit, punë për të cilat derdhen qindra milion lekë nga buxheti i bashkisë, por kushdo e sheh se kjo gjë nuk ndodh kurrë, ose vetëm në raste të rralla sa për “sy e faqe”.

Preçi ka analizuar në shkrimin e tij të gjitha të dhënat “në letër” të bashkisë së Tiranës për këtë proces pastrimi duke i krahasuar me realitetin, të cilin në fakt e njohin më së miri vetë qytetarët e kryeqytetit.

Reagimi i ekspertit Zef Preçi

Ne diten me te nxehte te vitit vazhdon larja e miliona metra katrore rrugeve kryesore te Tiranes, te pakten keshtu thone faturat e kripura te bizneseve kliente te bashkise…Kujtese e perseritet per ata qytetare qyqare qe paguajne taksa dhe nuk kerkojne llogari si ne socializmin e djeshem…

Sipas Drejtorise se Pastrimit dhe Mbetjeve Urbane ne Bashkine e Tirane, rruget e kryeqytetit ne pjesen me te madhe lahen disa gjate nates dhe te tjerat gjate dites, bile edhe dy here (?!). Gjithashtu eshte ne fuqi edhe per nja tridhjete vjet edhe nje Memorandumi Bashkëpunimit lidhur në Dhjetor 2015 midis Bashkisë Tiranë dhe Bashkisë së Veronës, pjesa e qendres se Tiranes, e njohur ndryshe edhe si “Zone e Kuqe” per sa i takon “…shërbimit te pastrimit, menaxhimit, mbledhjes dhe largimit të mbeturinave”… (http://mmuem.tirana.al/drejtoria-e-pastrimit-dhe…/).

Ne fakt, vitin e kaluar kane dale ne publik edhe disa publikime aspak te dyshimta per Bashkine e Tiranes mbi lidhjet e partnerit italian te kesaj kompanie me Ndragheta-n italiane (http://ëëë.mcntv.al/…/partneri-i-eco-tirana-n-hetim-p-r…), por vetem kaq…(Cilido dyshon mbi perfshirjen e segmenteve te institucioneve shteterore shqiptare ne krimin e organizuar nderkombetar, le te referoje arrestimet e diteve te fundit mbi bazen e hetimeve te DEA-s dhe partnereve te huaj ne kete fushe).

Le te kthehemi te larja e rrugeve ose te pakten faturimi i saj mbi taksa-paguesit e mjere shqiptare. Mbeshtetur ne dokumentin e mesiperm (http://mmuem.tirana.al/drejtoria-e-pastrimit-dhe…/) situata eshte si vijon:

Zona e Kuqe, Operator i shërbimit “Eco Tirana”

– Pastrimi i rrugëve nëpërmjet makinave fshirëse, me ndihmën e ndihmuesëve në tokë, të pajisur me shfryrës ajri elektrik (të natës). (72,987 ml);

– Larje e rrugës gjatë natës (i përfshirë për 10 muaj në vit ose për 305 ditë), ( 542,496 m²);

– Larja e rrugëve gjatë ditës (i përfshirë për 8 muaj në vit ose për 240 ditë), (523,729 m²);

Zona lindore është e ndarë në tre zona pastrimi përkatësisht:

Operator i shërbimit: “Infinit Constructions ”sh.p.k” , Zona Lindore 1

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (5,823 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (41,143 m²);

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (29,123 m²);

Operator i shërbimit: “T.T.A Alba-Lam”sh.p.k”, Zona Lindore 2

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (12,817 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (83,468 m²);

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (63,253 m²);

Operator i shërbimit: “Shpresa”sh.p.k”, Zona Lindore 3

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (9,862 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (103,586 m²);

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (48,942 m²);

Zona perëndimore është e ndarë në tre zona pastrimi përkatësisht:

Operator i shërbimit: “Korsel”sh.p.k”, Zona Perëndimore 1

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (6,303 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (95,647 m²);

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (32,216 m²);

Operator i shërbimit: “Fusha”sh.p.k”, Zona Perëndimore 2

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (18,393 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (102,997 m²)

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (95,547 m²)

Operator i shërbimit: “Alko-Impex”sh.p.k”, Zona Perëndimore 3

– Larja speciale e rrugëve me presion (parashikuar për 10 muaj të vitit) (10,693 m²);

– Larja e rrugëve një herë në ditë (parashikuar për 10 muaj të vitit) (88,034 m²) ;

– Larja e dytë e rrugëve (parashikuar për 8 muaj të vitit ose 240 ditë) (95,312 m²);

Ne menyre te permbledhur rezulton se per 10 muaj rrjesht ne qytetin e Tiranes, lahen ne menyre speciale (me presion) 63 mije e 891 metra katrore njehere ne dite; 1 milion e 57 mije e 371 metra katrore njehere ne dite, ndersa 888 mije e 122 metra katrore metra katrore lahen edhe njehere te dyte…

Te dashur bashkeqytetare!

Une jam nje njeri qe mbaj syze dhe mund te mos e kem pare as diten dhe as naten autokolonen e autoboteve me uje qe lajne rruget e Tiranes gjithe vitin edhe pse banoj ne qender te qytetit. Nese ndonjeri prej jush i ka pare apo i sheh, ju ftoj te publikoni ndonje photo, fundja merreni edhe nga interneti foton e larjes se rrugeve te ndonje kryeqyteti Afrikan ne still alla-Rilindja. Se fundja rruget mund te mos lahen, por eshte e sigurte se taksat tuaja po lahen e shplahen gjithandej dhe juve nuk ju mbetet gje tjeter vecse te vazhdoni te parfumoseni nga pluhuri si “te rruar e te qethur”, ashtu si deri me sot…