Këmbana e përsëritur e tërmeteve në vend, domosdoshmëria emergjente për të qenë të përgatitur

Të martën u regjistruan lëkundje tërmeti me epiqendër në detin Adriatik, lëkudnjet sizmike të të cilit janë ndjerë deri në qytetin e Lezhës, duke shkaktuar panik dhe shqetësim tek banorët dhe turistët të sezonit të verës. Sipas të dhënave zyrtare, ky tërmet ishte me magnitudë 4.2 dhe fatmirësisht pa raportime në dëme. Megjithatë, ky fakt nuk e zhvlerëson kurrë domosdoshmërinë e përgatitjes për tërmete. Nëse do të shohim me kujdes të dhënat zyrtare nga Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, i cili mat të gjithë aktivitetin sizmik në vend, vetëm këtë vit në Shqipëri janë regjistruar mbi 10 tërmete përkatësisht në: Sarandë (3), Elbasan (1), Laç (2), Berat (1), Vorë (1), Korçë (1), Bulqizë (1), si edhe më gjerë në vendet fqinje në: Konispol, në veçanti dhe në Greqi, në përgjithësi (mbi 7 herë), si edhe më tej në Bosnje dhe Hercegovinë. Le të mos harrojmë gjithashtu tërmetet shkatërruese që goditën Shqipërinë, në shtator dhe nëntor 2019, mbi 2,000 pas-goditjet që shoqëruan këto tërmete të fuqishme, si edhe tërmetet katastrofike në Zagreb të Koracisë dhe në Maqedoninë e Veriut në vitin 2020. Dhe tërmetet nuk po ndodhin vetëm në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit, por ato po përhapen në shpeshtësi dhe ashpërsi në çdo pjesë të botës.

Përse është i nevojshëm sigurimi nga tërmetet?

Potenciali i tërmeteve për shkatërrim katastrofik i bën ato intriguese dhe misterioze, veçanërisht duke qenë se ne nuk kemi asnjë mënyrë për t’i parashikuar se kur ato do të ndodhin. Përtej tërmeteve të mëdha që mund të marrin vëmendje ndërkombëtare dhe kombëtare, shumë tërmete të vogla, kalojnë pa raportime të bujshme, por që i kanë shkaktuar dëme të mëdha pronarëve nëpër të gjithë Shqipërinë. Kur flasim për mbrojtjen e shtëpisë suaj dhe të pasurive personale nga tërmeti, ju duhet të kërkoni mbulimin nga humbja, pavarësisht fuqisë së shkallës richter të raportuar.

Sigurimi nga tërmeti nuk është i detyrueshëm, por në varësi të zonës se ku jetoni, ju mund të jeni të rrezikuar nga dëmtimi i pariparueshëm. Nëse do të shikojmë statistikat, vëtëm 2% e shqiptarëve blejnë sigurim nga tërmeti dhe sepse njerëzit mendojnë se nuk do të ndodhë atyre. Ose në rastin kur kanë një policë standarde sigurimi, ata gabimisht mendojnë se kjo policë do t’i mbulojë gjithashtu edhe nga dëmtimi nga tërmeti.

Nëse ju nuk keni para të lëna mënjanë për rindërtimin e shtëpisë suaj, riblerjen e sendeve tuaja personale, dhe të paguani për kostot e përkohshme të jetesës, padyshim që ju duhet të blini policën e sigurimit nga tërmeti. Mos harroni, ky buxhet do të jetë plus parave që ju do të paguani për kredinë tuaj, edhe nëse shtëpia juaj është shkatërruar plotësisht.

Çfarë është sigurimi nga tërmetet?

Sigurimi nga tërmeti ju rimburson për dëmin e shkaktuar nga tërmeti, për dëmet e shkaktuara shtëpisë dhe pasurisë suaj personale. Mbulimi nga tërmeti është i disponueshëm si një mbulim shtesë i policës së shtëpisë suaj nga Zjarri, ose ju mund ta blini atë nga një sigurues i specializuar për shitjen e mbulimit të sigurimit për tërmetin.

Një tërmet është një dridhje e thellë e sipërfaqes së tokës, e shkaktuar nga fraktura në tokë, të cilat mund të jenë shkatërruese ndaj strukturës së shtëpisë dhe që mund të preki të gjithë pronën tuaj. Shumica e popullsisë dhe vendbanimeve shqiptare janë të rrezikuara nga tërmetet dhe rrëshqitjet e tokës apo të dheut të cilat jo gjithmonë janë pasojë e tërmeteve, por edhe e aktiviteteve të minimit të rrugëve, për shembull.

Kosto potenciale e dëmeve të lidhura me tërmetet është rritur në mënyrë të qëndrueshme për ndërtesat më të vjetra, dhe shumë zona urbane po dalin si zona që janë në risk të lartë për t’u goditur nga tërmetet.

KËTO KËMBANA DUHEN DËGJUAR!!!

NUK KA ASGJË MË TË RËNDËSISHME SESA NJË SHTËPI E SIGURT & E MBROJTUR!

✅Siguracioni e bën të sigurt shtëpinë tuaj kudo ku ju ndodheni!

✅Merrni mbulimin që ju nevojitet duke filluar nga vetëm 1 Euro/m2!

➡BLINI ONLINE SIGURACIONIN E SHTËPISË👇:

https://sigal.com.al/pasuri-dhe-garanci/sigurimi-i-prones-dhe-pergjegjesise/sigurimi-i-shtepise/

➡MERRNI NJË OFERTË TANI NË👇:

OSE,

WhatsApp: 068 60 62 829

#sigal #sigaluniqa #BliOnline #SigurimiShtëpisë