Skandal! Dy policë dekonspiruan operacionin për djalin e mikut të Ramës! Si u zhduk droga dhe 100 mijë euro në Benzin e zi

Një tjetër denoncim i fortë ka ardhur në adresë të ish-Kryeministrit Sali Berisha. Qytetari dixhital shkruan se, aksioni i djeshëm për kapjen e narkotikëve ishte një shoë i parapërgatitur, pasi dy civilët e pranishëm dekonspiruan policinë, pasi kanë njohje me personin me mbiemrin Prenga, i cili është djali i biznesmenit që njihet si mik i Ramës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Narkopolicet dekonspiruan dje operacionin!

Zhduket droga dhe 100000€ qe ishin ne benzin e zi??

Miq, te dhena te reja mbi dhunen shtazore nga bandite me uniforme ndaj gazetarit Ergys Gjencaj dhe largimin e trafikantit me deshiren e tyre!

Qytetari dixhital pyet:

Ku shkoi droga dhe 100000€ qe ishin ne benzin e zi??

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital.

Delinkuenti qe u largua me shpejtesi ishte djale i mikut te Edvinit.

Narkopolicet dekonspiruan operacionin. sb

Persh dr.

Sic edhe ju informova dje per kete veprim skandaloz nga policia e shtetit ,duke ushtruar dhune dhe terror mbi gazetaret pasi keta te fundit i prishen skenarin, dua tu bej me dije se 2 policet civil qe ndodheshin aty kane denkospiruar aksionin dhe kane njohje me personin me mbiemrin Prenga, pasi ky i fundit eshte djali i nje biznesmeni qe ka nje resort ne Dajt dhe njhet si mik i Rames dhe po ta shikosh me vemendje vidion me ate lloj komunikimi ordineresh te le te kuptosh qe ishte gjithcka skenim dhe nje SHOë i parapergatitur!

Kete burim e ke nga nje ish agjent i antidroges, qe i njeh shume mire grupin qe i beri zbor policise, ata njihen si klani Duka, gjithashtu kam nje pyetje per policin e shtetit,pse nuk e bere publike ndalimin e tyre me kamra,me qe kjo njesi eshte e paisur me kamra trupi,dhe ku shkoj droga bashke me 100.000 eurot qe ishin ne benzin e zi??