Pampuri publikon videon: Vijon zaptimi i tokave të pronarëve në Tiranë, po kthehemi në diktaturë!

Nga Orjola PAMPURI

Vijon zaptimi i tokave te pronareve ne Njesine Administrative Baldushk, ne Mustafa Koc, aty ku Bashkia e Tiranes pa kontaktuar me asnjerin nga pronaret e tokes, ne menyre abuzive vijon te zaptoje pronen private. Banoret e kesaj zone kane protestuar disa here, ku shpesh kane qene te pranishme dhe mediat. Pronaret e ketyre tokave, ne te cilat ne shkelje te ligjit po ndertohet, jane ende ne nje proces gjyqesor te cilin e kane fituar ne shkalle te pare, kjo e bere e ditur dhe nga biseda qe kishim me avokatin e ceshtjes. Keshtu Bashkia e Tiranes, nuk mund te ndertoje ne nje truall, pronaret e te cilit jane ende ne proces gjyqesor, sic eshte edhe me njerezorja dhe me e rendesishmja, nuk mund te ndertohet ne nje truall pa komunikuar e demshperblyer pronaret.

Plani i zaptimit re tokave te pronareve na kthen vite prapa, na kthen ne diktature. Pronaret e ligjshem kane te gjitha te drejtat te mbrojne deri ne fund pronen e tyre, ashtu sikurse cdo qytetar europian, apo cdo qytetar i nje vendi i cili kerkon te jete pjese e familjes se madhe Europiane.