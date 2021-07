Çikat e Arta të Kosovës

Adriatik DOSTI

Plot 57 vjet me pare…kur sporti luftarak i Arteve Marciale japoneze Judo u perfshi ne Lojerat Olimpike pikerisht ne Olimpiaden e Tokyos ne 1964 ….veshtire te besoj se ndonje shqiptari te Shqiperise a te Kosoves do t’ja kishte marre mendja se nje dite ne do te kishim nje kampion a kampione olimpike e do te vinim ne vitrinen e sportit kombetar shqiptar jo nje por tre Medalje Ari e madje brenda 5 vjetesh 2016-2021…e qe te treja jane Made in Kosova e qe te treja mbajne vulen e tre Çikave te Arta te saj ….

Rrugen e çeli Majlinda Kelmendi ne Rio de Janeiro ne 2016 per tu pasuar pak vite me pas nga Distria Krasniqi e Nora Gjakova…çfare mrekullie e çfare krenarie kombetare…

Dhe kjo histori suksesi qe gezon çdo shqiptar ne mbare globin nisi disa vite me pare ku fale pasionit, guximit e profesionalizmit te Trajnerit te jashtezakonshem pune shume e fjale pak Driton Kuka Çikat e Kosoves e kryesisht ato te Pejes pas nje Lumi djerse e sakrificash pa fund ja dolen qe ne 2012 te marrin frytin e asaj ç’ka kerkonin e enderronin…

Majlinda sjell ne Kosove medaljen e saj te pare te arte ne nje turne te rendesishem nderkombetar… duke fituar ne Kupen Botes ne Stamboll -Medaljen e Arte…. e ç’ka ne 11 vite kariere brilante te saj do te pasurohej ne vijim edhe nga nje arsenal i frikshem trofesh e medaljesh pa fund qe do t’i kishte zili edhe sportisti me elitar i globit…plot 32 te Arta, 6 Argjendi e 8 Bronzi…

Kampione Olimpike, kampione e botes, kampione e Europes, kampione e Ballkanit…e askush tjeter si ajo …dhe e pa fat ne Tokyo 2020 [ korrik 2021] ne mbyllje te karieres se vet brilante …por ani ky eshte sporti …e vajza e pare Kampione olimpike e kombit shqiptar gjithesesi ka hyre tashme per te mos dale dot me kurre ne Arkivin, historine e memorien e nderit te sportit te kombit e te popullit te vet….

E nese Majlinda mbeti absolute ne peshen e saj ne 52 kg…nje tjeter pasuese e saj e sportiste e trajnerit Kuka…Distria arrin ti sjelle Kosoves nje tjeter te Arte olimpike ne peshen 48 kg…dhe do te jete Nora Gjakova qe ne peshen 57 kg do te beje ”tris- in ” e Medaljeve te Arta Olimpike per Kosoven….e pra ne 2 Olimpiada e brenda 5 vjetesh …3 Ari…çfare mrekullie !

Dhe ka akoma…ku i dihet…ne gare eshte ende Loriana Kuka e cila konkuron te enjten e 29 korrikut ne peshen e 78 kg…

I ndoqa …disa Live e disa te perseritura e ne forme permbledhje ne RTK ndeshjet e Çikave te Kosoves por edhe ate te vellait te Nores – Akilit …emocion por edhe krenari…aq me shume sot tek sheh qe disa vende me Rusine e Francen ne krye ç’nuk po bejne kunder Kosoves e s’rreshtin poshtersisht te komplotojne e te thurin plane ogurzeza kunder saj ne guzhinat e pista te Beogradit, Moskes e Parisit….

E bash per keto e shume te tjera si keto…e bash per ate histori tragjike e te shkruar me gjak Nderi yt Kosove u vu disi ne vend qofte edhe kesisoj sportivisht e ne tryezen me te madhe te sportit boteror ne nje Olimpiade e kjo fale Çikave te tua te Arta…Majlindes, Distrias e Nores …e qe me siguri neser do te pasohen nga emra te tjere se Orteku i Driton Kukes veshtire te ndalet me dot prej kerkujt…

Dhe nuk ishte aspak rastesi por shume nder e krenari qe Medaljen e Arte fituese te Tokyo 2020 …Nores ja dorezojne pikerisht dy autoritete shume te larta te sportit boteror…Tomas Bach -Presidenti i IOC [Komiteti olimpik nderkombetar]…dhe J.Rouge…Sekretari i pergjithshem i federates boterore te Judos…

Faleminderit Driton….faleminderit Çikat e Arta te Kosoves…na bete krenare si kurre me pare e na bete ta mbajme koken lart si shqiptare e kjo fale suksesit tuaj te jashtezakonshem…

Dhe vec jush nuk kam si te mo sjell sot ndermend edhe si-motrat tuaja të të njejtit gjak qe gjithashtu na kane nderuar ADN e kombesine tone po fale punes e talentit te tyre por edhe patriotizmit e dashurise pa fund per ty Kosove -toke e trimave dhe e burrneshave pa fund…

Te tilla jane edhe Rita Ora, Dua Lipa, Era Istrefi….pasuar nga Donika e deri tek Presidentja e sotme e jotja Kosove…dinjitozja Vjosa Osmani…

Jo me kot i quajta ashtu siç ke qejf t’i quash e t’i therrasesh t’i vete Kosove…Çikat e Arta te Kosovesikat tona…tingellon me bukur keshtu besoj !

Te faleminderit Kosove !

A.R.DOSTI