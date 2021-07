“Trimi” i çartur i dritareve…

Nga Iva V.GRILLO

Zv.Kryeministri yne qe me sa duket zakonisht fle si nje qengj, na tregon se naten e fundit paska bere nje gjume te trazuar.

E kane shqetesuar zhurmat e makinave te ndertimit, te gjorin… Ato makina qe hedhin beton ne cdo cep te Tiranes, sipas planeve e vizionit qe ka per qytetin pikerisht skuadra qeverisese ne te cilen ben pjese dhe gjumeprishuri i sotem.

Me “nervin” qe e karakterizon, ai rreket te na binde se eshte vecse njeri nga “vdekataret” e thjeshte te ketij vendi: ka te njejtat halle, i del gjumi i nates dhe madje reagon njesoj si njerezit e zakonshem duke nxjere koken dhe turfulluar kunder “padrejtesive” nga dritarja respektive: e dhomes se gjumit, banjos apo ajo e Facebook.

Ne fakt, planet e skuadres ne te cilen ben pjese edhe Zv.Kryeministri kane kohe qe kane lene pa gjume nje pjese te mire te qytetareve te Tiranes dhe mbare Shqiperise. Dhe kjo jo vetem per shkak te zhurmes se makinave te ndertimit qe sonte i prishen gjumin Zv.Kryeministrit, por mbi te gjitha per shkak te abuzimeve te panumerta qe shoket e koleget e tij bejne mbi kurrizin e qytetareve te thjeshte, prej motesh tashme, duke i shkaktuar deme te parikuperueshme hapesirave publike.

Zv.Kryeministrin tone nuk duhet t’a zinte gjumi gjithe naten, jo per shkak te makinave zhurme-medha qe derdhin beton kudo qe u jepet nje shesh per pershesh, por per shkak te filozofise se “betonizimit” te nje pushteti abuziv e te korruptuar, ne maje te piramides te se cilit eshte edhe vete Zv.Kryeministri.

Mund te na vinte disi keq per gjumin e prishur te ketij “trimi te çartur” ne qofte se prej pozicionit te rendesishem qe ka, do t’a kishte ngritur zerin ndaj shefit te vet per shkaterrimin te trashegimise se qytetit, masakres urbane qe po i behet Tiranes, ligjeve me porosi qe favorizojne grupime te caktuara te shoqerise apo propagandes se pafre qe shoqeron qeverisjen e skuadres se tij.

Problemi i ketij vendi nuk eshte zhurma e makinave te ndertimit… ajo eshte vetem pasoja.

Grykesia dhe kapja e shtetit per interesa korruptive nga klika ku ben pjese dhe Zv.Kryeministri eshte halli i madh qe u ka rene ne koke qytetareve durim-medhenj te ketij vendi.

Por deri tani Zv.Kryministrin e kemi pare vetem ne balle te promovimit te shalqinit dhe qepeve te Myzeqese – gje qe eshte mese e mirepritur – por pasi te kryeje disa detyra te rendesishme te cilat jane pjesa kryesore e pershkrimit te punes se nje zyrtari qe mban post te ketij kalibri.

Atehere natyrshem lind pyetja: Kujt i ankohet ky Zv.Kryeminister- “trim i çartur”, qe sokellin nga dritaret e shtepise e Facebook-ut?