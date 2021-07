Ish-ministri i PS: Janë 430 milionë euro që do paguajnë shqiptarët, fatura “Becchetti” më e madhe se 110 milionë, SPAK të hetojë!

Ish-ministri i Financave, Arben Malaj, i ftuar në emisionin Breaking në “Top News” e konsideron të mbyllur çështjen Becchetti dhe se çdo afat që shtyhen në dhënien e pagesës së 110 milionë eurove është në dëm të xhepave të taksapaguesve shqiptar, pasi fatura do të rritet nga kamatëvonesat

Kostoja është 110 milionë euro, por ajo mund të jetë edhe më e lartë për faktin se qeveria ka paguar zyrat avokatore, kontratat e cilave, sipas Malajt, mbahen të fshehura.

‘Ministra duhet të sqarojë se çfarë nënkupton me vendim përfundimtar. Me aq sa kam unë dijeni çështja Beccheti mund të cilësohet e mbyllur. Nga pikëpamja juridike afati trevjeçar për të gjetur të dhëna të reja për të bërë një rigjykim të ri të çështjes nuk e pengon ekzekutimin e vendimit. Nëse e zgjasin atëherë kostoja e faturës do të jetë më e madhe. Hezitimi i SPAK për të mos hetuar cenon rëndë kredibilibilitetin për reformën në drejtësi. Të mos bëhet një hetim në Shqipëri, janë rreth 430 milionë euro kosto që duhet të paguhet për shkak të vendimeve të Gjykatave”, tha Malaj në “Breaking”.

Sipas tij, “nuk ka asnjë vendim qeveri, ministrie e drejtorie e cila nuk iniciohet pa një person konkret. Në çdo vendim të miratuar, ka një firmë të kryeministrit, nëse mungon është firma e zv/kryeministrit, e që shoqërohet me kundërfirmën e propozuesit, ministrit”.

Mos zbatimi i vendimit të Gjykatës së Straburgut mund të sjellë si pasojë edhe bllokimin e aseteve që Shqipëria mund të ketë jashtë vendit, ndërsa besimi ndaj investitorëve të huaj dhe frika, sipas ish-ministrit Malajt do të ketë pasoja në Shqipëri.