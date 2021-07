Nga Red VARAKU

25 prilli është dita më e zezë për demokracinë e brishtë shqiptare, sepse është dita kur ajo nxorr në pritë dhe u godit pabesisht mu në zemër, tek legjitimiteti i zgjedhjeve.

Për pasojë do të prodhojë vetëm krizë, destabilitet dhe regres për Shqipërinë.

Nuk mund të ketë dhe nuk do ketë qetësi për askënd pa u riparuar pasojat e këtij krimi, as për ‘fitimtarët’. Ky është një rregull elementar që e dinë edhe çiliminjtë e shkencave politike.

Presioni nga jashtë dhe presioni nga brenda, që PD t’i pranojë këto zgjedhje do të vijë duke u shtuar. Do të ketë edhe mercenarë antiopozitarë brenda PD, që do t’i bashkohen këtij presioni.

Kjo për arsye sepse zgjidhja e krizës shqiptare ka qenë angazhim i qartë i shumë faktorëve dhe angazhim parësor i ambasadores amerikane në Shqipëri. Dështimi në zgjidhjen e kësaj krize është dhe një dështim i ambasadores amerikane.

Sfida e PD mbetet mosnjohja e këtyre zgjedhjeve, distancimi i qartë ndaj çdo oferte dhe qëndrimi i palëkundur ndaj çdo presioni, pavarësisht pasojave.

Në fakt, kjo është sfida e vetme dhe e vërtetë e PD.

Të tjerat janë llogje hini!