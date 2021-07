Covid-19/ Deklaratë e fortë e mjekut: Qeveria lejoi hyrjen e variantit Delta!

ftuar në hapsirën Intervista e Ditës në SYRI TV me moderatoren Eneida Ndoci, ekspert i shëndetit publik Erion Dasho ka folur rreth hyrjes në Shqipëri të variantit DELTA.

Dasho: Dihet se varianti Delta është më rezistent ndaj të gjitha vaksinave, sidomos vaksinës që përdoret rëndom në Shqipëri, vaksina CoronaVac.

Unë besoj se Shqipëria ka prej kohësh variantin Delta, vetëm pritet të konfirmohet, pasi ne kemi shumë shkëmbime me Mbretërinë e Bashkuar, pasi Britania ka pasur qarkullimin më masiv të variantit Delta, por tani kemi një qarkullim në të gjithë Evopën.

Shqipëria me politikën e saj me ‘dyer të hapura’, ka lejuar hyrjen në vend edhe të variantit Delta. Nuk duhet të harrojmë se vaksina CoronaVac që përdoret në Shqipëri ka një efiçencë më të ulët edhe me variantet alfa, beta dhe gama të virusit, madje edhe me variantin fillestar, varianti i Huanit.

Vaksina që përdoret në Shqipëri nuk është çudi që nuk të mbrojnë nga variantet e Covid-19.

