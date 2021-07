Qeveria, lumë parash për Inceneratorët dhe koncensionin e Rrugës së Kombit

Ministria e Financave ka paguar nga buxheti i shtetit për kontratat koncesionare me Partneritet Publik Privat gjatë vitit 2020 mbi 9,6 miliardë lekë ose 78 milionë euro, nga 13.7 miliardë lekë që pagoi gjatë vitit 2019, me një tkurrje prej 29%.

Pagesat ishin 4 miliardë lekë më të ulëta se më 2019, kryesisht si rrjedhojë e përfundimit të shlyerjes së pagesave ndaj koncesionarit të HEC-ve me lumin Devoll me rreth 1,5 miliardë lekë dhe uljes së pagesave për koncesionin e sterilizimit si rrjedhojë e reduktimit të ndërhyrjeve kirurgjikale për shkak të pandemisë Covid -19, ku u pezulluan ndërhyrjet kirurgjikale të planifikuara.

Nga ana tjetër erdhën më rritje pagesat për koncesionin e rrugës së Kombit si pasojë e kompensimit të trafikut të munguar, teksa u rriten pagesat për inceneratorin e Tiranës më mbi 31 për qind (shih tabelën bashkëngjitur).

Ministria e Financave vitin e kaluar anuloi pagesat për disa koncesione PPP me qëllim për të kanalizuar fondet për përballimin e emergjencës Covid-19.

Koncesioni që financimin më të madh nga buxheti i shtetit ishte “Ndërtimi i Rrugës së Arbrit me 2,7 miliardë lekë ose 21 milionë euro, me një ulje të financimit me rreth 31% në krahasim me vitin 2019.

PPP-ja e dytë më e financuar gjatë vitit të pandemisë ishte shërbimi i sterilizimit në spitale, ku u disbursuan 1,3 miliardë lekë ose 40 % më pak se viti 2019. Kjo rënie erdhi si rrjedhojë e uljes së numrit të operacioneve në spitale nga kufizimet pandemike.

Inceneratori i Tiranës ishte PPP-ja e tretë më e financuar me rreth 10 milionë euro për vitin 2020, me një rritje të fondeve më 31 % në raport me vitin 2019. Në tërësi pagesat për inceneratorët u rritën me 11 % gjatë vitit të kaluar si rrjedhojë e rritjes së pagesave për njësinë e Tiranës.

Koncensioni i rrugës së Kombit mori nga buxheti 6.5 milionë euro financime me një rritje 42 % në raport me vitin 2019 si pasojë e trafikut të munguar gjatë vitit pandemik.

Inceneratori i Fierit mori të gjitha financimet e planifikuara prej 752 milionë lekësh (6,11 mln euro), shumë e njëjtë si në vitin e kaluar.

Inceneratori i Elbasanit mori 586 milionë lekë financime, me ulje 7% nga viti 2019.

Për shërbimin e dializës u dhanë 733 milionë lekë ose 9% më pak se në vitin 2019, teksa ishte viti i parë që nisi pagesa për koncesionin e shërbimeve laboratorike. Shërbimi laboratorik në spitale nisi të funksionojë në fund të vitit të kaluar dhe u financua vetëm me 30 milionë lekë.

Vitin e kaluar u shuan pagesat për financimin e infrastrukturës zëvendësuese në lumin Devoll pasi pagesat që ishin rreth 1.5 miliardë lekë në vit përfunduan në vitin 2019.

Pagesat faktike për vitin 2020, në total rezultuan në rreth 9.63 miliardë lekë ose 99% e planit vjetor 2020, të ndryshuar.

Kufiri i lejuar i pagesave neto për kontratat koncesionare/PPP, prej 5%i të ardhurave tatimore faktike të vitit 2019, përllogaritet në rreth 21.3 miliardë lekë. Vlera e realizuar përbën 2.26 për qind të totalit te të ardhurave tatimore faktike të vitit 2019, prej rreth 426.27 miliardë lekë. /B.Hoxha