Franca dhe Zvicra nuk njohin vaksinat kineze Sinovac dhe atë ruse Sputnik, ja çfarë i kërkohet shqiptarëve

Franca dhe Zvicra nuk njohin vaksinën kineze Sinovac dhe atë ruse Sputnik V, ndërsa njohen vetëm katër lloje vaksinash për të lejuar hyrjen pa qenë nevoja e testit negativ anti-Covid.

TIA njoftoi qytetarët se duke filluar prej të hënës, autoritetet franceze do të lejojnë hyrjen pa pengesa të qytetarëve që janë plotësisht të vaksinuar me një nga vaksinat Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson&Johnson.

Dy prej vaksinave, Moderna dhe J&J nuk janë aplikuar në Shqipëri, ndërsa Pfizer dhe AstraZeneca janë aplikuar vetëm te një kategori e caktuar personash.

Dy vaksinat e tjera me të cilat janë vaksinuar shqiptarët, si Sinovac, apo Sputnik, pavarësisht nëse janë marrë të dyja dozat apo jo nuk njihen. Për këtë arsye, u kërkohet qytetarëve shqiptarë që nëse udhëtojnë në këto dy vende të sigurohen që më parë të kenë një test PCR të 72 orëve të fundit.

Në vëmendje të pasagjerëve që udhëtojnë për në Francë dhe Zvicër ( Përditësim)

Nga sot, për hyrjen në territorin e Francës dhe Zvicrës, për një udhëtar që vjen nga Shqipëria duhet:

Nëse udhëtari me pasaportë shqiptare është i vaksinuar me vaksinat e njohura nga EMA ( Agjencia Evropiane e Barnave), konkretisht me Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, është i lirë të hyjë lirisht në të dyja shtetet.

Nëse nuk është i vaksinuar ose nëse nuk ka një cikël të plotë vaksinimi, ai duhet të paraqesë vetëm rezultatin e një kontrolli biologjik virologjik (PCR) ose ekzaminimit antigjenik të kryer në më pak se 72 orë para nisjes.