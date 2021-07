Shpërthen revolta në Vlorë! Policia terror ndaj biznesmenëve, qytetarët në mbështetje të sipërmarrësve

Policia ka ushtruar dhunë dhe terror mbi pronarët e lokaleve pranë bregdetit në Vlorë.

Forcat e policisë arritën deri aty, sa të ndalin muzikën pas orës 22.00, edhe pse në sfond ishte Himni Kombëtar.

Policia ka shoqëruar në komisariat edhe një administrator biznesi sepse kishte të vendosur himin e flamurit në sfond. Në lidhje me këto ngjarje të pakëndshme për turizmin shqiptar, biznesmenët në qytetin bregdetar jugor shqiptar kanë zgjedhur që të protestojnë gjatë mbrëmjes së sotme.

Sipërmarrësit janë mbledhur në bregdet dhe kanë ndezur edhe qiri, në shenjë revolte ndaj aksioneve policore.

Sipërmarrësit, por edhe shumë qytetarë janë shprehur të pakënaqur për mënyrën sip o vepron qeveria dhe policia.

Një nga biznesmenët tha se kjo protestë është si e armëve kimike dhe kanë si kërkesë që të hiqet gardhi i policisë.

“Kjo është protestë si e armëve kimike. Ne e kemi kërkesë që të hiqet gardhi policor, siç e shikoni sot nuk ka polici. Sot ka turizëm dhe ka vetëm biznesmen. Ne kemi kërkesë edhe fashën e orarit, të paktën të kalojë para orës 2.

Nga ora 00:00 deri në orën 02:00 ka më pak vetë, por ambjenti është më i qetë për arsyet e koronavirusit. Ne kërkojmë që deri në orën 00:00 të ushtrojmë aktivitetin tonë, brenda normales. Qirinjtë janë simbolikë e thjeshtë, që ne jemi qytet i qetë, që duam turizëm plot me ngjyra, dhe jo me orare mortore, sepse nuk na duket e denjë që mbyllet në 22.00 me polici”, tha biznesmeni.