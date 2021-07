Nuk do të ndodhë më që shqiptari të dorëzohet përpara së keqes!

Nga Jorida TABAKU

Të nderuar demokrate dhe demokratë!

Nuk është e thjeshtë të jemi sot në këtë sallë pas asaj beteje të ashpër që kemi bërë së bashku 8 vjet me radhë.

E kam dëgjuar prej anëtarëve të degëve që kam drejtuar politikisht gjatë fushatës së fundit elektorale.

Por mbi të gjitha nga qytetarët në ftyrën dhe bisedat e të cilëve lexon zhgënjimin e një rezultati që nuk ka gëzuar askënd përpos atyre që u investuan me gjithçka për të shpëtuar nga demokracia, pra nga vullneti popullor për një ndryshim.

Shkuam në zgjedhje duke i ofruar qytetarëve një ekip politikanësh, intelektualësh dhe demokratësh dhe përballë kishim një ekip që kishte dukjen e një partie por që fshihte krimin.

Shkuan në zgjedhje duke i ofruar qytetarëve paratë e Doshit, legalzimet fiktive të Lames dhe paratë e thata të Kacidhes.

Në zonën e mrekullushme të Saukut që siç një qytetar më përsëriste sa herë që kaloja po varfërohet dhe shkretohet përditë, gjezdisnin policia bashkiake dhe më tej bandat për të kërcënuar apo blerë votues.

Prezantuam një program që do të shndërronte qeverinë në shërbimin e tyre, që do t’i çlironte ato nga taksa më e pandershme dhe çnjerëzore si taksa e korrupsionit. Një program që ishte unik dhe i prezantuar për herë të parë në Shqipëri.

Përballë kishim një ekip që blinte votën duke nisur nga Tom Doshi e deri tek Artan Lame. E përbashkëta e të cilëve ishte dashuria për pushtetin me çdo kusht.

Luftuam çdo ditë për të bindur shqiptarët njësoj siç luftuam për të bërë bashkë shoqata pronarësh e të përndjekurish, shoqata biznesesh të vogla, intelektualë, prodhues, mësues e mjekë që si kurrë ndonjëherë u bashkuan jo për interes personal, por për të mirën më të madhe, për ndryshimin.

Përballë kishim një parti që nuk kish lënë sindikatë të inkriminuarish pa rekrutuar në shërbim të një pusheti kriminal dhe të blerë.

Ndonëse angazhuam mbi 300 ekspertë në fusha të ndryshme për të ndërtuar një program që do ta nxirrte vendin nga bataku që po zhytet përditë e më shumë. Fatkeqësisht nuk ia dolëm.

Dërguam në SPAK dosje dhe prova të qarta 10 prej të cilave vijnë vetëm nga njësitë elektorale 2, 3 dhe 10 në Tiranë. Ku faktuam gjithë zinxhirin dhe procesin kriminal të blerjes së votave.

Artikuluam zgjidhjen dhe rrugën për të dalë nga virusi 8 vjeçar i ekonomisë duke prezantuar jo thjesht taksën e sheshtë por një koncept tërësisht të ri të raportit të qytetarit me taksat. Ku individi ishte në piedestal dhe jo biznesi pranë qeverisë.

Sërishmi, nuk mundëm dot të zhbënim këtë sistem dhe regjim.

Megjithëse u përpoqëm me të gjithë mënyrat ligjore dhe demokratike të largonim një pushtet që e ka fundosur Shqipërinë në gropën e korrupsionit.

Ndonëse luftuam nëçdo moment për t’i ofruar qytetarëve një shtet tëçlirët nga korrupsioni të pa kapur nga interesat e një grushti biznesesh dhe individësh.

Pandershmëria dhe padrejtësia na rrëmbyen atëçfarë shqiptarët na kishin besuar dhe dëshiruar. Një formë të re të qeverisjes ku të fitonte qytetari jo pushtetari

Por, kjo nuk do të thotë se ne duhet apo do t’i dorëzohemi vullnetit të hajdutit.

Nuk do të ndodhë më që shqiptari të dorëzohet përpara së keqes pa luftuar për ta ndryshuar atë.

Të nderuar pjesmarrës.

Megjithëse në këto zgjedhje erdhëm pa asnjë pushtet, ndonëse të pabarabartë nga një garë ku rregullat e lojës u ndryshuan nga një parlament i arnuar, sërishmi puna dhe përkushtimi i secilit prej jush prodhoi një rezultat shumë herë më të mirë se mund ta kishim imagjinuar.

Tani më lejoni t’ju shpreh diçka që e kam menduar dhe kam reflektuar jo pak.

E kam të qartë që shumëkush e ka të vështirë të pranojë se na duhet të bëjmë beteja të tilla.

Kur një popull lihet në varfëri të tejskajshme, kur një vend zbrazet nga rinia që dëshiron të largohet sepse nuk do të jetë pjesë e një sistemi që korrupton; është shumë e vështirë të flasësh për demokracinë, ndarjen e pushteteve.Por ja që këto parime mbi të cilat ngrihet demokracia për të cilat luftuar 30 vite më parë po zbehen dita ditës duke mos na ofruar në këmbim as një jetë më të mirë dhe as një të ardhme të sigurtë.

Prandaj është mëse jetike që sot ne të jemi forca politike që të vazhdojë të këmbëngulë dhe të flasë për një betejë ndaj krimit dhe drogës që po robëron Shqipërinë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë.

Ne, nuk jemi si ato!

Ne, nuk jemi një forcë politike që për të uzurpuar pushtetin dhe qeverisjen do të përdorim skllavërimin e shqiptarëve përmes subvencionimit të drogës dhe krimit.

Ne, nuk do të shndërrohemi si kjo mazhorancë që për të sunduar dhe ndërtuar një regjim do të bashkëpunojmë me krimin dhe bandat.

Kjo parti politike lindi në dhjetorin 1990, lindi si një shpresë dhe si forca politike që do të rrëzonte një Parti që në pushtet kishte mbijetuar duke bashkëjetuar me krimin dhe bandat kriminale brenda saj.

Prandaj sot, njësoj si në vitin 1990 është gjithnjë e më jetike të distancohemi nga regjiim që sundon përmes frikës së bandave kriminale që dikur kishin mantelin e sigurimit të shtetit ndërsa sot të klaneve lokale mafioze.

Kjo forcë politike me gjithë energjinë e saj i dëshmoi botës dhe Europës se një regjim si i Ramës është i pabesueshëm.

Zhvlerësoi çdo pushtet! Dhunoi çdo institucion! Burgosi këdo që dëshiroi dhe shkroi ligjet duke ndëshkuar shumicën për t’i dhënë pushtet të rremë pakicës që përfaqëson.

Por ne, me gjithë këto pandershmëri dhe padrejtësi, nuk dorëzohemi!

Ne, jemi më shumë se kaq!

Jemi një parti politike e ngritur mbi eshtrat, gjakun dhe trupat e mijëra shqiptarëve të pushkatuar në regjimin komunist sepse donin lirinë dhe demokracinë.

Jemi një forcë politike që kemi besimin dhe idealin e demokracisë dhe bindjen për të ndërtuar një të ardhme të mirë për çdo shqiptar.

Një parti politike që nuk ndërtojmë fasada demokracie për të promovuar autokracinë pasi ne punojmë vazhdimisht për të ndërtuar një shoqëri më demokratike e cila mund dhe do të diferencohet në ide por jo në qëllime.

Prandaj sot jemi ne dhe shpresa e cila ndriçon sado që mllefi dhe mënxyra e pushtetit përpiqet ta shuajë këtë kandil shprese për të mbijetuar në terrin e autokracisë dhe gati diktaturës.

Ku ka jetë ka dhe shpresë!

Mirëpo shpresën ne duhet ta ushqejmë duke ngritur po së bashku një forcë politike që t’i përgjigjet situatave të reja dhe mbi të gjitha këtij regjimi që nuk do të duhet t’i lëmë shteg.

Prandaj dhe sot ne jemi këtu,në këtë sallë, të bashkuar.

Jemi në këtë sallë për t’i dhënë mundësi partisë qëështë shpresa e këtij vendi dhe kësaj shoqërie që të jetë më fleksibël karshi sfidave të reja dhe mbi të gjitha sfidës vdekjeprurëse të demokracisë; Autoritarizmit!

Ndryshimet statutore që ju keni sot përpara jush janë produkt i një pune dhe një analize të gjatë që u shoqërua me debat dhe diskutime.

Janë ndryshime që përmisojnë dhe në gjykimin tim i japin mundësi të reja secilit prej nesh për të kontribuar më shumë dhe më mirë në shtëpinë tonë të madhe dhe të përbashkët.

PD e ka detyrim të jetë tanimë një parti gjithnjë e më pranë qytetarëve duke i përkthyer kauzat e tyre.

Një forcë politike që rrok dëshirën për ndryshimin të qytetarit në Pazarin e Ri të Tiranës dhe gjithashtu të qytetarit që banon në Farkë.

Duhet të jetë forca politike që ka çfarë të japë për qytetarin në qendër të bllokut dhe njëkohësisht për atë që jeton në Kashar.

Ky statut na mundëson të jemi një forcë politike që mund të përçojmë akoma më mirë planet tona për ekonominë, për të luftuar varfërinë dhe për të ndërtuar një shtet të djathtë që mendon edhe për të varfërit.

Ne, jemi një parti që kemi luftuar dhe kemi denoncuar dukeqenë jo rrallë herë më shumë se një zyrë hetimi për rastet korruptive.

E kemi nisur këtë betejë pasi jemi të bindur që jo vetëm korrupsioni është kanceri i shoqërisë por mbi të gjitha sepse e dimë se si duhet ta luftojmë atë.

Pasi ne besojmë që njerëzit që përhapin korrupsionin në shoqëri janë kanceri i shoqërisë dhe vdekja e saj.

Ne duam të ndërtojmë një parti në të cilën Zoti, familja, prona, liria dhe dashuria për kombin janë vlera tështuara për të ndërtuar një ardhme më të mirë për fëmijët.

Këto ndryshime në statut nuk janë një arnim, as një apologji e munguar. Këto janë një dëshirë e madhe për të frymëzuar një shoqëri që të bashkohet me ne në përpjekjen dinjitoze të rrëzimit të këtij pushteti.

Janë një përpjekje e sinqertë për të rikuperuar problemet tona dhe për të vazhduar ndërtimin e një partie kapilare dhe të disiplinuar përballë një kundërshtari që do të përdorë çdo mjet për ta shantazhuar.

Ndaj sot, të nderuar demokrate dhe demokratë, detyra jonë është edhe më e rëndësishme.

PD duhet të shndërrohet në një parti fleksibël, inteligjente dhe efiçente për të prodhuar rezultate edhe në kushtet më të vështira në të cilat do të na vendosë Rama dhe mazhoranca e përzier e partisë-shtet dhe krimit të organizuar.

Për t’u përballur me këtë pushtet që mbyt këdo na duhet vendosmëri, guxim dhe forcë!

Çdo demokrate dhe demokrat do të duhet të bashkohet duke lënë pas mëritë tona, mërzitë tona dhe hatërmbetjet tona; kundërshtari ynë nuk është në këtë salllë, nuk është as mes demokratëve.

Çdokush prej nesh do të duhet të zotohet dhe të kujtojë 8 vite të mundimshme opozite në të cilën jemi trajtuar dhunshëm vetëm përse kemi kërkuar një qeveri për popullin dhe në shërbim të tij.

Ne jemi të destinuar dhe detyruar të jemi më të bashkuar, më të fortë dhe më të bindur për të mposhtur nëçdo hap duke mos nënvlerësuar asgjë. Deri në sekondin e fundit për të mposhtur jo një makineri elektorale por një makineri kriminale që po vret shpresën e shqiptarëve çdo sekond.

Askush, e përsëris, askush nuk ka ndërmend të marrë mbi shpatulla një betejë që duhet ta bëjë secili prej nesh.Duke nisur nga unë e para!

Një prej jush që kam pasur kënaqësinë dhe nderin t’ju shërbej edhe si deputete e zgjedhur, edhe si anëtare e kryesisë së PD por edhe si koordinatore politike.

Nuk kam pasur dhe nuk do të kem detyrë më dinjitoze se të jem përfaqësuesja juaj, të jem demokrate. Nuk ka nder më të madh se të flas në emrin tuaj! Nuk ka përpjekje më krenare se sa të luftoj për të ardhmen e fëmijëve tanë që ky vend të prosperojë dhe të nderojë kujtimin e atyre që punuar për të!

Ndaj sot ne duhet të jemi një! Të përbashkuar! Me një qëllim! Me një synim! Për të mposhtur ata që përhapin korrupsionin në këtë vend! Për të rrëzuar ata që duan të skllavërojnë këtë komb! Për të rikthyer dhe një herë krenarinë e vjedhur të Shqipërisë dhe shqiptarëve!