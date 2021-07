Mark Marku: Të rithemelojmë Republikën e Re

Deputeti i zgjedhur i PD në qarkun Lezhë, Mark Marku, në fjalën e tij në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike, kërkoi që të bëhet një analizë e thelluar si dhe të ndryshohet strategji për faktin e humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit.

Marku tha se, situata në të cilët ndodhet sot PD dhe shoqëria është dramatike.

Marku tha në fjalën e tij se jemi bërë dekor i Ramës dhe se duhet një rithemelim i PD.

Për këtë arsye mendoj se që PD të vijë në pushtet duhet të hap një proces transformimi të madh, të bëjë një akti rithemelimi dhe kjo bëhet duke pasur një misioni. Cili është misioni? Unë mendoj, rithemelimi i vetvetes dhe i Republikës së Re, që ne e nisëm, kryetari Basha e mbajti për një kohë të gjatë si fjalë kyce të diskursit të vet politik, por që për fat të keq e braktisi. Unë e kam propozuar prej 2012, kur shihja si po degradonim, një akti rithemelimi. Atëherë mbase ishte i nxituar, sot mendoj jemi shumë vonë, por duhet ta bëjmë. Rithemelimi nuk do të thotë shkrirjen e partisë, por është kusht për jetëgjatësinë e saj.

Si parti jetëgjatë e pluralizmit, ne duhet ta bënim një akt rithemelimi edhe sikur të kishim fituar. Partitë tradicionale po shkojnë drejt rrënimit, për shkak të lëvizjeve populiste. Unë mendoj, një nga arsyet pse PD është e pabesueshme si ofertë ndryshimi, është se vetë e refuzon ndryshimin.

Propozoj që në këtë kongres të zakonshëm të merret një vendim, gjë që është e pamundur por gjithsesi ekziston mundësia për të korrigjuar gabimet, të merret një vendim për krijimin e një komisioni për një kongres të jashtëzakonshëm të rithemelimit të PD, me përfaqësues nga të gjithë faktorët brenda e jashtë PD që duan ndryshimin:

1- Krijimin e një komisioni rithemelues të PD si edhe me ftesa për kontribute jashtë partisë, por me dashamirës të partisë.

2- Hartimin e një platforme të re e statute të ri për një funksionim normal të demokracisë në parti. kështu si janë partitë në Shqipëri ne do vojmë automatikisht drejt autoritarizmit në qeverisje. Ne themi jemi parti demokratike, po nuk jemi fare demokratike, gjithcka e cakton kryetari, kryesia një grup i vogël.

3- Nuk të lenë një periudhë amullie, duhet një drejtim i partisë deri në një kongres tjetër ku të ndahet drejtimi i partisë nga drejtimi i punës ristrukturues të partisë.

4- Kërkoj ribërjen e analizës për zgjedhjet, duke parë vec pengesave edhe dobisitë tona në fushatë. dhe në afrimin e njerëz. Duhet të bëjmë një analizë të thellë. Ka 30 vjet që nuk jemi parti e parë në vend.

Analiza s’mund të bëhet nga njerëz që kanë përgjegjësinë e humbjes. Analizën s’mund ta bëjë Gaz Bardhi, ai që është vetë i përfshirë në cështje të bëjë analizën time, s’mund ta bëjë, as kryesia, as kryetari i partisë. Secili do thotë që ‘po e rëndoj pak këtë se duam ta heqim’ kush kupton nga politika e kupton që është një analizë për të lëvizur të tjerë.

5- Ricaktimi i datës së kongresit ky të nisë një erë e re për të gjithë ne. Frikë kam, nuk e uroj kurrë po ka rrezik që pas 4 vitesh të jemi sërish kështu, do bëjmë prap si viktima.” përfundoi Marku fjalën e tij.