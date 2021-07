Do ja dalim se kemi të vërtetën me vete!

Nga Edmond SPAHO

Te nderuar delegate te kuvendit,

Me lejoni tju pershendes dhe ti uroj sukses Kuvendit te Partise Demokratike I cili po merr ne analize masakren elektorale te zgjedhjeve te e 25 prillit te ketij viti per Kuvendin e Shqiperise.

Ne keto zgjedhje u ngarkova te drejtoj fushaten zgjedhore ne Qarkun e Korces i perbere nga 6 bashki dhe 5 dege te Partise Demokratike.

Gjendja politike, ekonomike dhe shoqerore e Qarkut Korce pasqyron ate te gjithe vendit. Pas 8 viteve qeverisje nga e majta, qytetaret ndihen te etur per ndryshim per shkak te instalimit te autokracise, fenomeneve masive te korrupsionit dhe shperdorimit te fondeve publike, ineficences dhe perdorimit politik te administrates publike, lidhjeve te politikes zyrtare me krimin e organizuar dhe trafiqet.

Fenomenet e mesiperme te shoqeruara me rritjen e cmimeve te mallrave dhe sherbimeve, vecanerisht lendeve energjitike, ujit, taksave vendore, tarifave te shkollimit kane bere qe varferia te cfaqet gjeresisht dhe nje pjese e mire e popullsise ne qytet dhe ne fshat te jetoje me ndihme ekonomike.

Qarku Korce vuan gjeresisht nga te njejtat probleme qe vihen re ne te gjithe vendin. Papunesia eshte plaga kryesore e cila ka nxitur emigrim masiv te popullsise gjate viteve te fundit. Nga ky qark jane larguar 42 mije veta ne emigracion jashte vendit si dhe 20 mije te tjere jane larguar ne pjese te tjera te vendit, kryesisht ne Tirane dhe Durres. Papunesia eshte shume e larte midis te rinjve dhe atyre qe perfundojne shkollat e larta.

Ne zonat rurale prej disa vjetesh eshte rikthyer fenomeni i pamundesise se shitjes se prodhimeve bujqesore per te cilat Qarku Korce eshte prodhues i rendesishem. Kjo ka bere qe fermeret te gjenden ne veshtiresi te medha financiare, mosmbulimit te shpenzimeve dhe falimentimit.

Ne qarkun Korce konkuruan 12 koalicione dhe forca politike. Ne zgjedhjet e vitit 2021 PD ishte ne koalicion me PR, PAA, PDIU, PBDNJ, etj me drejtuesit lokale te te cilave u bashkepunua per te orientuar voten e antaresise se tyre per koalicionin e djathte dhe numurin 9.

Me LSI bashkepunimi ishte me i gjere. Kujdes ju kushtua evitimit te rivalitetit dhe konkurences te drejteperdrejte si dhe bashkepunimit ne administrimin zgjedhor ne komisionet e qendrave te votimit, ne KZAZ-te si dhe ne qendrat e numurimit te votave.

Objektivi i vendosur ne zgjedhje e 25 Prillit per Partine Demokratike ne Qarkun e Korces ishte te merrte 5 mandate deputetesh ne Parlament. Ne perfundim te numurimit te votave, Partia Demokratike ne Qarkun Korce mori 5 mandate deputetesh, aq sa ishte objektivi dhe rreth 50.500 vota duke shenuar nje permiresim prej 8300 vota ne krahasim me rezultatin e arritur ne zgjedhjet e vitit 2017.Rezultatet sipas degeve te PDjane keto:

Dega e PD Korce mori 18763 vota nga 14764 vota te marra ne zgjedhjet e vitit 2017 me nje rritje prej 3999 votash.

Dega e PD Pogradec mori 12509 vota nga 10173 vota ne vitin 2017 me nje rritje prej 2436 vota.

Dega e PD Maliq mori 9316 vota nga 7442 vota ne vitin 2017 me nje rritje prej 1874 vota

Dega e PD Kolonje mori 2299 vota nga 1417 vota ne vitin 2017 duke u rritur me 882 vota.

Dega e PD Devoll mori 7619 vota nga 8381 vota ne vitin 2017 duke e ulur rezultatin me 762 vota.

Fushata zgjedhore u organizua duke mobilizuar te gjithe burimet e Partise Demokratike ne funksion te angazhimit te njerezve dhe permiresimit te rezultatit elektoral. Pergjate dy muajve Janar-Shkurtu zhvilluan takime me te gjithe grupseksionet e cdo Dege te Partise Demokratike ne Qark, duke synuar permiresimin e organizimit ne funksion te fushates elektorale, rritjen e kohezionit brenda strukturave te Partise, identifikimin e votuesve te PD, sigurimin e infrastruktures mbeshtetese per zgjedhjet dhe detyra te tjera te vendosura nga shtabi qendror i Partise Demokratike.

Gjate fushates zgjedhore u organizuan takime me kontributues dhe drejtues ne vite te PD ne Qark, trupen universitare ne krah te PD, grupet e interesit si biznesi i madh dhe i vogel, te rinj universitare, grate, grupet me aftesi te kufizuar, perfaqesues te grupeve te margjinalizuar si rome, egjiptiane, perfaqesuesit e minoritetit maqedonas per te siguruar mbeshtetjen e tyre per koalicionin e djathte dhe Partine Demokratike. Vemendje ju kushtua takimeve me fermeret dhe grumbulluesit e prodhimeve bujqesore dhe blegtorale te cilet perfaqesojne nje pjese mjaft te rendesishme te popullsise se Qarkut te Korces.

Takime u bene me individe me influence te cilet u angazhuan ne forma te ndryshme ne favor te PD ne fushaten elektorale. Shume prej tyre, per arsye te ndryshme, nuk desherojne qe emrat tu behen publik por cdo kandidat per deputet disponojne lista te dhjetra dhe qindra individeve nga sfera te ndryshme te cilet dhane kontribut te qenesishem ne fushaten e zgjedhjeve te 25 prillit.

Struktura e Degeve te PD u vu teresisht ne dispozicion te fushates dhe dha kontribut te jashtezakonshem. Asnje objektiv nuk do te ishte i mundur te realizohej pa kontributin e cdo antari dhe simpatizanti te PD ne cdo Dege te Qarkut dhe ketu gjej rastin ti falenderoj edhe nje here anetaret dhe simpatizantet e PD ne kete qark per sakrificat qe bene dhe veshtiresite qe kaluan ne keto zgjedhje teresisht te pabarabarta ku maxhoranca perdori shitblerjen e votes, perdorimin e kontigjenteve kriminale, resurseve shteterore, administraten publike, policine per te manipuluar vullnetin e zgjedhesve dhe ruajtjen e pushtetit.

Ashtu si edhe ne pjese te tjera te vendit, faktet per dukurite e mesiperme ne Qarkun e Korces jane te panumurta. Pushteti qendror dhe vendor i kontrolluar teresisht nga PS u perdor pafundesisht dhe pati efekte te drejteperdrejta ne zgjedhjet e vitit 2021. Influenca u ushtrua nepermjet presionit mbi administraten e punesuar, punesimet elektorale sidomos ne ndermarrjet e pastrim-gjelberimit dhe mirembajtjes se rrugeve, shperndarjen e ndihmes ekonomike, legalizimet ne kembim te votave per PS.

Kryetaret e Bashkive te Pogradecit, Maliqit, Korces, Bilishtit dhe Ersekes se bashku me burimet e tyre njerezore dhe materiale ishin teresisht ne mbeshtetje te fushates se PS gjate dhe pas orarit zyrtar.

Partia Demokratike ne Qarkun Korce denoncoi në mënyrë të vazhdueshme faktin se në zonën zgjedhore Qarku Korçë nuk kishte përballë saj një parti dhe kandidatët e saj që garonin me një ofertë politike, por pushtetarë që vepronin si grupe të strukturuara kriminale që blinin vota, kërcënonin qytetarët, intimidonin nëpunësit publikë, shpërndanin leje legalizimi, leje ndërtimi, licensa, shpërblime dhe prokurime publike.

Bashkepunimi me kontigjentet kriminale dhe shitblerja e votes

Partia Socialiste kishte caktuar si kandidate për deputete në Bashkinë e Pogradecit Znj. Blerina Gjylameti, e cila aktualisht është deputete e Kuvendit të Shqipërisë, e zgjedhur në Qarkun e Tiranës. Në fushatën e Blerina Gjylametit upërfshi edhe një shtetas me rekorde të theksuara kriminale që ka lidhje me krimin e organizuar, Denis Dylber Blaceri, i dënuar për vepra penale në fushën e lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope. Edhe babai i këtij shtetasi rezulton të jetë dënuar në vitin 1997. Blerina Gjylameti është përfshirë edhe në skemën e blerjes së votave përmes dhënies së ndihmave apo dhuratave në familjet në nevojë në zonën në të cilën ajo kandidonte. Në të tilla veprime është përfshirë edhe kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli. Blerina Gjylameti dhe Denis Blaceri u kallzuan penalisht nga ne ne Prokurorinë e Rrethit Pogradec, më datë 02.04.2021, për veprën penale “kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje” të parashikuar nga neni 329 i Kodit Penal.

Në datën 24 prill, kur kishte filluar heshtja zgjedhore, anetare dhe simpatizante te PD, ndaluan në fshatin Podgorie, ne mesnate, tre makina të njësisë administrative Vreshtas me rreth 7 punonjës të kësaj njësie në to. Dy nga makinat te drejtuara nga punonjesit e njesise administrative Vreshtas, Soni Laraku dhe Andi Zaqellari u larguan forcerisht nga vendi i ndalimit, ndërsa në mjetin e tretë, i cili edhe u bllokua ndodhej administratori i Njësisë Administrative Vreshtas Cezar Bezati, shoqëruesi i tij Gerti Tabaku si dhe kryetari I PS ne Podgorie dhe drejtor ne Tatimet Korce Izmi Çoçka. Gjatë kontrollit nga ana e strukturave të PD u gjetën lista zgjedhësish, si dhe listat e patronazhisteve. Cuditerisht policia ndaloi dhe hapi proces penal per anetaret e simpatizantet e PD kurse drejtuesit e PS dhe zyrtaret vendore u liruan.

Në datë 02.04.2021 kallzuam penalisht në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, shtetasin Jani Andoni, me funksion nënkryetar i Bashkisë Pustec, për veprat penale “Dhenia e shperblimeve dhe e premtimeve”, dhe “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” pasi kërcënontë gjimnazistët e Bashkisë Pustec për anullimin apo mosdhënien e bursave të studimit në nje shtet te BE nese nuk do te votonin per PS. Për këtë çështje, u vu në dijeni edhe Ambasadori i vendit perkates.

Në datën 02.04.2021, kallzuam në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, shtetasit Kletjon Kita, nënkryetar i Bashkisë Korçë dhe Ilir Bajlozi, Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Korçë për shkelje të Kodit Zgjedhor dhe Kodit Penal duke konsumuar veprat penale “Dhënia e shpërblimeve dhe e premtimeve” dhe “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” pasi ofronin qytetareve favore te jashteligjshme ne kembim te votes per PS.

Vendosja e shtetit në shërbim të Partisë, duke përdorur në mënyrë të paligjshme burimet shtetërore për devijimin e vullnetit të zgjedhësve

Në datën 15.04.2021, Partia Demokratike ka kallëzuar në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Niko Peleshi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe Ministër i Mbrojtjes, kandidat për deputetnë listën shumëemërore të Qarkut Korçë dhe Drejtues Politik i Partisë Socialiste për Qarkun Korçë, Sotiraq Filo, Kryetar i Bashkisë Korçë dhe Artan Lame, Drejtor i Përgjithëshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të cilët me veprime konkrete kanë konsumuar veprat penale të “Shpërdorimit të detyrës”, “Korrupsioni aktiv në zgjedhje” dhe “Përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore” pasi më datën 03.04.2021, në fshatin Dërsnik zhvilluan takim elektoral. Marrja pjese e zyrtarve shteterore ne takim elektoral si dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i këtij takimi në faqen e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës shkeli rëndë Kodin Zgjehdor dhe rregullat e mospërfshirjes së administratës publike e punonjësve të saj në propagandën politike gjatë përiudhës së zgjedhjeve. Gjate takimit drejtuesit e mesiperm shteterorepremtuan legalizime për qytetarët ne kembim te votes per PS.

Besa Spaho, kandidate e PS në Qarkun Korçë, e cila para kandidmit mbante postin e Drejtorit të Agjencisë së Kadastrës Korçë, ngriti nje skeme me drejtues te Kadastres Korce ku premtonin legalizime banesash dhe favore të tjera, në këmbim të votës për Partinë Socialiste. Në datën 02.04.2021, ajo ukallëzua në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë për kryerjen e veprës penale “Detyrim për pjesëmarrjë në veprimtari politike” dhe veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

Të gjithë funksionarët e administratës shtetërore dhe të administratës së bashkive u vune në dipozicion të Partisë, duke e kthyer shtetin thuajse në një subjekt zgjedhor. Drejtues të institucioneve lokale, si ai i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimise Kulturore, Gjergji Koki u kallzua ne Prokurorine e Rrethit per perfshirje në takimet elektorale dhe angazhim ne fushatë për Partinë Socialiste.

Deputetët e PS-së në Korçë, Niko Peleshi dhe Ilirjan Pendavinji, së bashku me Kryetarin e Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, ne disa raste promovuan investime publike per qëllime elektorale. Drejtuesi Politik i Qarkut Korçë I PS, Niko Peleshi vetëm 5 ditë përpara zgjedhjeve, publikoi në llogarinë e tij në Facebook se përmes TAP qeveria ka mundur të sigurojë mbështetjen për të ndërtuar segmentin rrugor Qafa e Martës – Backë, segment ky që do të mundësojë lidhjen midis Korçës, Skraparit dhe Beratit.

Në vazhdën e presioneve ndaj administratës, Drejtori i Rezervave të Shtetit në Qarkun e Korçës, Gëzim Spaho, ka kërcënuar administratën me qëllim mbledhjen e kartave të identitetit të punonjësve dhe të afërmve të tyre, të evidentuar si votues të djathtë, me qëllim që të pengoheshin në ushtrimin e të drejtës së votës.

Anetaret e PS dhe punonjes se administrates publike Alfons Vranishti dhe Marjana Lara u denoncuan ne Prokurorine e rrethit Korce pasi ushtronin presion mbi qytetarët në lagjet 15, 11 dhe 12 të Korçës, në mënyrë që të mbledhnin kartat e identitetit te qytetarëve.

Drejtuesi Politik i PD në Qarkun e Korçës, ugjobit me 5 milionë lekë ose 41 mijë euro, për gjoja aktivitet të zhvilluar në fshatin Menkulas, ndërsa për aktivitete të tilla dhe me përmasa të mëdha, jo vetëm që nuk u mor asnjë masë ndëshkimore ndaj kandidatëve të Partisë Socialiste, por atyrejuvunë në dispozicion të gjitha resurset publike.

Më 04.02.2021, me Vendimin nr. 14, datë 04.02.2021 “Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë për vitin 2021”, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Korçë shtoi 65 vende te reja pune ne sherbimin civil per Bashkine Korce.Sipas të dhënave të Sigurimeve Shoqërore, për efekte elektorale janë shtuar edhe 120 pozicione pune në Bashkinë Pogradec, 42 pozicione në Bashkinë Devoll, 10 pozicione në Bashkine Pustec dhe 26 pozicione pune ne Bashkine Kolonje. Ketu nuk perfshihen me qindra vende pune me kontrata provizore te hapura ne ndermarrjet e pastrim gjelberimit, mirembajtjes se rrugeve, ujesjelles kanalizime, elektrikut dhe ndermarrje te tjera.

Mohimi i të drejtës për të votuar emigrantëve

Deri në datën 19.04.2021, nuk ka patur asnjë ndalim që emigrantët shqiptarë, të hynin në Shqipëri dhe të vendoseshin në karantinë. Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë, vetëm 1 javë para zgjedhjeve, nxori një vendim që detyronte emigrantet që vinin nga Greqia apo Maqedonia e Veriut të karantinoheshin detyrimisht për një periudhë 2-javore. Ky vendim pengoi ne menyre diskriminuese mbi 500 votues te PD ne zonen e Prespes te cilet ishin me punesim te perkohshem ne Maqedoni dhe disa mijra votues te PD emigrante qe jetojnë në Greqi për të ushtruar të drejtën e votës.

Te nderuar kolege,

Maxhoranca me Edi Ramen ne krye beri te gjitha shkeljet, padrejtësitë, përdorën shtetin dhe krimin e organizuarar për të ndaluar ndryshimin që shumica e shqiptarëve deshte dhe ende duan. Fushatës tonë qytetare dhe europiane, bashkimit më të madh opozitar, bashkëpunimit të PD-së me shoqërinë dhe grupet e interesit, regjimi I’u përgjigj me programin e vjetër për të vjedhur zgjedhjet, për të vjedhur shqiptarët, për të vjedhur Shqipërinë. Masakra zgjedhore nuk dëmtoi PD-në, por qytetarët pasi bashkë me zgjedhjet vodhën shpresën për një të ardhme më të mire.

Zgjedhjet e brendshme ne PD treguan edhe njëherë diferencën midis Partisë Demokratike dhe PS-së. Ne jemi partia e garës, partia e lirisë, parti e hapur, partia e demokracisë, parime të shkruara në ADN-në tonë qe nga dita e krijimit.

Partia Demokratike po ripërtërihet dhe po riorganizohet për t’u përballur me regjimin. Kuvendi qe po mbajme e hap më tej PD-në, harmonizon kontribuesit historik të saj me prurje të reja, gra dhe vajza, të rinj dhe të reja duke e bere ate me dinamike. Ne do të ndërmarrim të gjitha ndryshimet e nevojshme për të qenë më pranë qytetarëve, problemeve të tyre, për të luftuar me ta per çdo ditë.

Partia Demokratike ka vetem nje rruge per te ndjekur, ate te garantimit te zgjedhjeve te lira e te ndershme per vendin dhe qytetaret shqiptare. Me rregjimin qe Rama ka instaluar ne Shqiperi do te duhet qe te bejme beteje te ashper ne te gjitha frontet perfshire rruget institucionale dhe presionin qytetar.

Une jam I bindur qe ne do ja dalim dhe do ta fitojme kete beteje sepse e drejta dhe e verteta eshte me ne.

Faleminderit!

Rrofte Partia Demokratike