Basha: Ne do të vëmë në jetë vizionin tonë për të ardhmen së bashku me shumicën e shqiptarëve që duan një vend më të mirë

Motra dhe vëllezër, në këtë mision të vështirë, në këtë kohë përcaktuese për fatin e vendit, vota e çdo delegati merr një peshë të madhe duke zgjedhur përfaqësuesit që do të luftojnë çdo ditë së bashku me ju për shqiptarët dhe që do të jenë çdo ditë së bashku me ju pranë tyre, por edhe për vizionin që ne kemi për Shqipërinë.

Vizionin tonë për të ardhmen, që sigurisht do ta realizojmë bashkë me shumicën e shqiptarëve që duan një vend më të mirë.

Ata na dhanë një besim të jashtëzakonshëm për planet tona konkrete të të gjitha fushave: për ekonominë, për arsimin, shëndetësinë, punësimin, përballimin e kostos së jetesës, dhe kurimin e plagës së emigracionit.

Ne jemi të përkushtuar ndaj angazhimeve tona më shumë se kurrë, dhe nuk do të ndalojmë së luftuari për qytetarët e Shqipërisë, derisa t’i bëjmë ato realitet.