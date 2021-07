Skandal! Policët lirojnë nga prangat në furgon autorin e një plagosje me pistoletë pasi morën 5 mijë euro

Ish-Kryeministrit Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, një person ka plagosur një qytetar me pistoletë dhe është lënë i lirë nga policia pasi kanë marrë 5 mijë euro.

“Para 5 ditesh Lorenc Klliqi ka plagosur me armë pistolet në Shenavlash Nikolin Peren. Policia është vendos në ndjekje e kanë kapur dhe kanë marr 5 mij ero nga babai i tij, që ta lëshonin nga furgoni. Kanë qenë 4 polic që kanë marr lekët dhe e kanë lënë të lirë”, shkruan qytetari.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Plagos me revole qytetarin. Narkopolicia pasi arreston autorin e liron per 5000 euro!

Ne Narkoshtet e para pas droges vjen euro!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

pershendetje Doktorr desha te bej nje denoncim se qfar ndodh ne policin e durresit para 5 ditesh Lorenc Klliqi ka plagosur me arme pistolet ne shenavlash nikolin peren policia esht vendos ne ndjekej e kan kapur dhe kan marr 5 mij ero nga Babai i tij qe ta leshojn ne fugon kan qen 4 polic qe kan marr leket dhe e kan len te lir esht problematik ai djali ecen neper lagje shum shpejt me makine e denoncojm dhe policia veq sa vjen e i merr lek nuk ben veprime pasi merrte dhe lorenc shehu i kanabisit drjtori policis rroge mujore te lutem doktorr publikoje se neser ai dja do marre ne qafe shum njerz te tjere te uroj shendet ty dhe familjes rrespekte.