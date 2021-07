Si u arrit marrëveshja mes Messit dhe Barcelonës

Barcelona është pranë arritjes së marrëveshjes për rinovimin e kontratës së Messit në ditët e ardhshme. Lajmi do të bëhet i ditur zyrtarisht javën e ardhshme, pasi avokatët do të rishikojnë kushtet e marrëveshjes.

Sipas kontratës së re, Messi do të jetë i lidhur me klubin për pesë vitet e ardhshme. Paga e tij do të përgjysmohet dhe do ta ketë një klauzolë lirimi prej 350 milionë euro.

Disa pjesë së kontratës ishin të vështira për t’u arritur marrëveshje, teksa në disa tjera palët u dakorduan brenda sekondave.

Reduktimi i pagës

Messi do të fitojë vetëm gjysmën e pagës që merrte me kontratën paraprake. Nuk kishte diskutime rreth kësaj dhe Messi e pranoi ofertën menjëherë, duke qenë në dijeni për situatën delicate në të cilën gjendet klubi. Ai gjithmonë insistonte se paratë nuk ishin pengesë për arritjen e një marrëveshje.

Jetëgjatësia e kontratës

Ky aspekt i kontratës ishte më shumë i komplikuar, me Messin që më në fund do të rinovojë për pesë vite. Kishte mjaft thashetheme nga klubi muajt e fundit, por të gjitha ranë poshtë. Krejt çfarë mbetet të shihet është se a do të jetë argjentinasi në Barcelonë për pesë vite, apo do të lëvizë në MLS pas dy sezoneve.

Roli i sponzorëve

Presidenti i Barcelonës e donte marrëveshjen të përfunduar sa mrfunduar sa më shpejt që ishte e mundur dhe jo vetëm për arsyet sportive. Ishin edhe disa sponzorë që prisnin për irnovimin e Messit. Duke e pasur lojtarin më të mire në botë, natyrisht se ndikojnë shumë edhe te sponzorët. Disa sponzorë po negocionin marrëveshjet e rejam ndërsa kompani tjera kërkonin të investonin për here të pare, por të gjitha kërkonin qëndrimin e Messit.

Projekti sportiv

Kjo ishte njëra nga pyetjet më të rëndësishme për Messin. Argjentinsi donte të qëndronte te Barcelona, por vetëm nëse ekipi ishte kompetitiv dhe në gjendje të luftonte për trofe. Ai është i vetëdijshëm për situatën financiare në klub momentalisht dhe është i gatshëm të kontribuojë.