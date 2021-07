Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin tronditës të një gruaje për nënën që u dhunua nga policia e Veliajt pse po shiste domate dhe fruta në mes të vapës përvëluese për të siguruar bukën e gojës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Me lutjen time miq lexojeni kete mesazh per nenen te ciles bandite me uniforme te Lal Plehut i hedhin frutat dhe domatet ne rruge. sb