Denoncimi, Ardi Veliu drejton trafikun e shqiptarëve drejt Britanisë, shuma që paguhet, 25 mijë pund

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili denoncon se, trafikun e shqiptarëve drejt Anglisë e drejton vetë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Ardi Veliu.

Sipas qytetarit, rrjeti ilegal i drejtuar nga Veliu kalon shqiptarët me dokumenta fallco nga Rinasi në drejtim të Britanisë kundrejt shumës 25 mijë paund.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncon Ardi Veliun se drejton vet trafikun me Britanine e Madhe!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

mirembrema doktor , doja me nda me ju nje informacion

Ardi Veliu operon ilegalisht tek aeroporti nen tereza duke kaluar shqiptaret me dokumenta fallco per Anlgi me shum prej 25 mij paund , po te investigoni iu del nje rrjet shum i gjer qe punon aty

Shum djem te ri po trafikohen me ik ne angli dhe ai i zhvat shqiptaret ne kte lloj menyre, nje nga ata jam dhe un ku mu be nje propozim i till por qe nuk pranova

Anonim te lutem

Gjith te mirat per ty dhe familjen tende