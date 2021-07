Skandal te Real Madridi! Perez: Casillas nuk është portier, ai është një mbeturinë po ashtu si Raul!

Florentino Perez është në qendër të vëmendjes pas skandalit që ka shpërthyer në Real Madrid.

Nëse shkrimet dhe audiot e postuara nga gazeta e njohur spanjolle online “El Confidencial” do të gjejnë konfirmim, duke u konsideruar si audio autentike, atëherë do të ishte një goditje dhe një “bombë” që do të shpërthente tek Real Madridi dhe që do të lëshonte hije të rënda mbi figurën e presidentit, Florentino Perez.

Media spanjolle ka postuar një audio të Perezit, i cili denigron dy figura të mëdha të “Los Blancos”, dy ish-kapitenët, Iker Casillas dhe Raul Gonzales.

“Casillas nuk është portier, është shumë i shkurtër, kurrë nuk ka qenë portier, ai është një dështim i madh, nuk e di pse e duan njerëzit dhe e mbrojnë kaq shumë. Ai është një mbeturinë, po ashtu si Rauli”, tha Perez, fjalë vërtet të rënda, që, nëse konfirmohen, do të ndikonin tej mase qasjen e tifozëve “merengues” kundrejt presidentit të tyre.

Perez nuk është ndalur me kaq, duke zbuluar se Raul Gonzales, i cili aktualisht është trajneri i Real Madrid Castilla, është një nga arsyet se përse u tërhoq nga roli i presidentit në vitin 2006.

“Ai beson që Real Madridi është i tiji, e ka shkatërruar ekipin dhe prej tij dhashë dorëheqjen në 2006-n”.

Vërtet deklarata të rënda nga ana e Perez ndaj figurave të mëdha të Realit.

Ai kishte folur edhe për Ronaldon, “Fenomenin”, duke e cilësuar si një njeri që flet shumë, kurse Zinedine Zidanin e David Beckhamin i kishte quajtur dy “xhaxhallarë” të shkëlqyer.

Perez është vërtet në presion pas deklaratave të tilla, që mund të pasojnë edhe me largim nga klubi.