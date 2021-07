Berisha mesazh ngushëllimi për Uran Kostrecin!

Miq, Uran Kostreci, nje qendrestar dhe antikomunist i vendosur, intelektual, gazetar dhe poet i njohur demokrat i flakte mbylli syte pergjithmone.

Duke shprehur nderimin e veçante dhe mirenjohjen e thelle per shpirtin e tij te pamposhtur ne burgjet e diktatures, sakrificat e tij per vlerat me te larta njerezore, trashegimine e tij te pasur letrare, mbeshtetjen e tij te çmuar, shpreh ngushellimet e mia me te ndjera familjareve, miqve dhe bashkvuajtesve te Uranit dhe lutem se bashku me ta qe shpirti i tij i mire te gjeje paqen e merituar. Ngushellime! sb