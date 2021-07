Skandali me uniformat e policisë/ Berisha: Lleshaj dhe Agaçi vjedhje me 11 fish! I mbron kreu i meduzës

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar shifrat marramendëse të paguara për një kapele policie, duke thënë se kjo është vjedhje me 11 fish, ku bosët e vërtet dhe përgjegjësit kryesorë mbrohen nga Rama.

“Lleshaj dhe Agaçi janë përgjegjësit më kryesor të kësaj vjedhje të 11 fishtë të denoncuar me emër dhe mbiemër disa herë nga qytetarët dixhital që në fillim të aferës. Por ata i mbronë kreu i meduzes sepse ai vjedh më shumë se të gjithë në këtë vend”, shkruan Berisha në Facebook.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Kjo eshte vjedhje me 11 fish!

Ne Suedi kapelja me strehe e policit kushton 34 € kurse per policin shqiptar ajo kushton 350€. Ata qe jane arrestuar padyshim kane pergjegjesi ligjore te pamohueshme. Por boset e tyre Lleshaj, Agaçi jane pergjegjesit me kryesor te kesaj vjedhje te 11 fishte te denoncuar me emer dhe mbiemer disa here nga qytetaret dixhital qe ne fillim te aferes. Por ata i mbrone kreu i meduzes sepse ai vjedh me shume se te gjithe ne kete vend! sb