Ben Blushi mban peng kryetarin e Bashkisë së Korçës me një kamera të fshehtë

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar denoncimin e një qytetari mbi aferën korruptive që lidh Ben Blushin me kryetarin e Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo me tenderin korruptiv të shtrimit të rrugës në fshatin Dardhë. Berisha shkruan se, Arben Malavita po mban peng Sotiraq Filon e Bashkisë Korçë me një videon e një kamere të fshehtë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Arben Malavites i shtrojne rrugen ne Dardhe me nje tender korruptiv.

Ai mban peng Filon e bashkise me nje video!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor ,bashkia Korce me nje tender korruptiv i shtron rrugen me kalldrem Ben Blushit ne Dardhe,flitet se Ben Blushi e mban peng kryetarin e bashkise Sotiraq Filon me nje video korrupsioni me kamer te fshehte.