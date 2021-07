Policia terror ndaj tregtarëve ambulantë, Berisha: Në narkoshtet beteja është kundër atyre që rroptohen për kafshatën

Policia e Pjerin Ndreut ushtron terror ndaj tregtarëve ambulantë në Shëngjin. Denoncimi është bërë nga një qytetar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha.

Qytetari shkruan se, sot sikur mos t’u mjaftonin të gjitha hallet dhe problemet që kanë, tregtarët po përballen me arrogancën e policëve te Pjerin Ndreut, shebull i marrë nga policët e Lali Erit ku i kërcënojnëe shantashojjnë dhe sekuestrojnë karroca petullash pa asnjë procesverbal.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Ne narkoshtet beteja eshte kunder atyre qe rroptohen per kafshaten. Ata nuk merren me droge!

Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot. sb

Pershendetje z doktor doja te ndaja me ju shqetsimin e mbi 150 tregtarve ambulanet ne shengjin ku vite me rradh kan punuar dhe siguruar te ardhurat familjare pasi gjendja ekonomike e gjithesecilit prej tyre esht shum e dobet dhe sot sikur mos tu mjaftonin te gjitha hallet dhe problemet qe kan po perballen me arrogancem e policeve te pirin ndreut shebull i marr nga policet e lali erit ku kercenojen shantashojen dhe sekuestrojen karroca petullash pa asnje proqesferbal perkates,faleminderit.