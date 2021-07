Lidhje me bosët e kokainës së Xibrakës/ Berisha: Olsi Rama dhe Genci Xhixha rikthejnë në detyrë Çipën

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar rikthimin e Ardian Çipës në drejtimin e policisë së Korçë, i cili më parë ka qenë edhe Drejtor i Policisë së Tiranës.

Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Olsi Rama dhe Genci Xhixha rikthejnë në detyrë Çipën, pasi është lidhja kryesore e bosëve të Xibrakës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Olsi Rama, Genci Xhixha rikthejne ne detyre Çipen.

Miq, nga 2014 dhe ne vazhdimi Çipa eshte akuzues:

Si

1-Lidhje kryesore e boseve te Xibrakes Olsi Rama, Genci Xhixha.

2- Njeriu qe zhvillonte takimet me Xhixhon ne Hollande por dhe bente pushime ne Kube.

3- Se bashku me Olsi Vllaçkon e nxoren jashte Shqiperie Xhixhon gjate operacionit Xibraka .

4-Ai vodhi kasaforten me sekrete te dosjeve te krimit dhe zhduku 42. dosje te policise per 41 boss te krimit dhe bandat e tyre.

4- Çipa eshte antare i bandes se Milit te partise dhe ekspert per te prishur dhe zhdukur prova te krimit.

Ketu me poshte keni disa statuse per shkallen e tmerreshme te inkrimunimit te tij.

17 Korrik be 2014 ora 21:00

Oficeri dixhital informon:

-Arma qe fshehu polici ne vendngjarje ne lokalin ku u vra Elton Çiço nga ekspertiza rezulton se eshte e Besmir Qebinit

-Saje qorri po fsheh te dhenat e ekspertizes tek Ardian Çipa nga prokuroria!

Pershendetje doktor.Arma qe fshehu polici ne vend ngjarje ku u vra Elton Çico nga ekspertiza rezulton e se esht arma e Bismir Çibinit ushtarit te Shullazit ish nendrejtorit te policise per Tiranen aktualisht zevendesdrejtor i doganave te Shqiperise!Keto te dhena i jane derguar Ardian Çipes i cili me urdher te ministrit nuk i dorezon ne prokurori.Po shtoj Elton Çiça, ka në pronësi të tijën lokal bar XXL përballë “Gjuheve të Huaja” në emër të e vëllait të tij Antonel Çiça ky i fundit në burg Angli për trafik droge. Eltoni ka qenë 4 vjet i dënuar në Francë dhe 2 vjetër në Greqi për trafik droge dhe ka një çështje në gjykim në Itali për “Associazione Delinquera”.. Është djali i tezës se Tërmet Peçit -Kr Bash Tepelenë. Eltoni është shoku me i ngushtë i Besmir Qibinit. Islam Qibini jati i Besmirit është djalë teze me Edmond Targaj. Eltoni është një kokave që drejtonin çunat e Tepelenas që janë dërguar prej tij dhe marrë nga Edmond Targaj në Dibër

7 maj 2016 12:30 ne parlament.

Domar Konjari, ai supertrafikanti që u bë problem me Francën, pasaportën e tij me identitet tjetër të Arben Laze, në tetor të 2015 ja ka bërë shefi i komisariatit nr 3 Elton Allushi, me porosi të lidhjes së ngushte të Saje qorrit, Besmir Qebinit, që është njëkohësisht lidhje e denoncuar e Shullazit. Ky zotëri e mori praktikën dorazi për Domarin, me insistimin e Milit të Partisë. Të dy këta janë nga Tepelena, edhe Qebini dhe Eltoni, dhe janë shokë të ngushtë. Alban Trimi, ai që u gjet aty në vend të vrasjes, është oficer policie, mik i ngushtë i Besmir Qebinit dhe ky i fundit ka prezantuar Alban Trimin dhe Ciçon. Eltoni ka bërë trafik droge me kushurinjtë e Besmirit, që janë pjestarë të grupit të Eltonit. Besmiri ka prezantuar Eltonin me Emiljanon nëpërmjet Alban Trimit dhe i mande kontaktet. Saje qorri çdo kontakt me bandat e mbante nëpërmjet Besmirit.

Këtë e lexova për të treguar shkallën e tmerrshme të inkriminimit të zyrtarëve të lartë të policisë. A e dini ju kush i prishi provat e Collakut që u vra në Durrës? Provat i prishi prokurori që po hetonte me një zyrtar të lartë të policisë, Ardian Cipën. Cipa është një nga miqtë më të ngushtë të Genc Xhixhës. Ardian Cipa e ka marrë Xhixhën, ditën e operacionit, tek rrethrotullimi te “shqiponja” në makinën e tij dhe e ka përcjellë jashtë. Ardian Cipa, që mbahet për disa arsye të veçanta aty, është takuar gjerësisht në Hollandë dhe në Kubë nga Genc Xhixha.

24 janar 2016 ora 18:49

Ne Tirane-Durres rendi i esht besuar zyrtarisht Milit te Partise !

Dani ju tregoj vet policise vendndodhjen e mjetit dhe kallashit te tij!

Te dashur miq, lidhur me luften mbreme te Altin Danit lejtenantit kryesor te Milit te Partise ne Kombinat, bresherite e tij kunder lokalit te nje pronari te llotarise sportive sipas me sa duket nje paralajmerim per shkak te nje gjobe, burime nga ministria e brendshme bejne me dije se policia kot po mburret se gjeti kallashin dhe mjetin e Altin Danit pas nje hetimi te imtesishem. Kjo eshte nje genjeshter e mirefillte .Per vendndodhjen e mjetit dhe kallashit policise i tregoi vete Dani me kusht qe ata te shpallin ate te dehur. Dhe keshtu u veprua.

Prej kohesh ne thyrje te cdo ligji te vendit Edvin Shullazi dhe Saje qorri te tere banden e Milit te partise e kane shendruar ne “bashkpuntore e fshete e policise”

Keshtu burime nga policia njoftojne se Dani ne kerkim per krime te renda u ndalua nga nje inspektor policie para dy javesh ne autostraden Tirane Durres segmentin Marikaj..Rruges per ne Komisariatin e Durresit Ardian Çipa i cili se bashku me Saj Qorrin dhe Milin e Partise ne ate kohe po benin qitje ne nje poligon ne periferi te Tiranes urdheron inspektorin per lirimin e menjehershen te Danit si njeri i tyre.Oficeri teim i kerkon Çipes qe urdherin duhet te ja japi drjetori i policise se qarkut te Durresit.Pas dy minutash drejtor Perlati qe numeron 3,2 milion euro ne banka i perserit inspektorit urdherin e Çipes per lirimin e menjehershem te Danit dhe mos sjelljen e tij ne asnje menyre ne Komisariat.Keshtu te dashur miq,ne Tirane dhe Durres rendi dhe siguria eshte ne pergjegjesine e larte te bandes se Milit te Partise me urdher te Emil Shulllazit!

8 June 2017 ora 14:00

Trafikante te lidhur me Ardian Çipen dhe Sajmir Tahirin ndalohen per sasi te madhe droge.

Por pritet te lirohen.!

Lexoni denoncimin e policit dixhital!

Mirdita jam polic qe nuk mund te identifikohem.Dje ne policine e komisariatit nr 5 jane ndaluar nje person me nje sasi te madhe lende narkotike ne bagazhin e makines por ngjarja po fshihet dhe jam i sigurt qe brenda pak oresh do te lirohet sepse eshte Jurgen cipa i aferm i ish drejtorit te pergjithshem Ardian cipa i cili ka qen duke transportuar lenden narkotike te shtetasit Altin tahiri me pseudonimin qepa kusheri i ish ministrrit tahiri ky i fundit ka vite qe furnizon zonen e kamzes dhe laprakes me lende narkotike dhe si hyn gjemb ne kembe. madje jan ndaluar edhe te tjere si nip i altin tahirit./ A.Z/