Mediat italiane zbulojnë si investoheshin në Shqipëri paratë e drogës të trafikuar në Itali

Media italiane La gazzeta del Mezzogiorno, ditën e sotme i ka kushtuar nj shkrim të gjatë operacionit policor me emrin e koduar ‘Shpirti’ i shtrirë në Itali, Mal të Zi, e Spanjë.

Teksa i referohet hetimit nga SPAK, La gazzeta del Mezzogiorno shkruan se, “paratë e përfituara nga trafiku i drogës investoheshin në hotele dhe restorante në Shqipëri.”

Shkrimi i plotë

Në vend që të ndiqnin trafikantët e drogës, ata i kanë favorizuar ata.

Paratë e përfituara nga trafiku i drogës investoheshin në hotele dhe restorante në Tokën e Shqiponjave.

Kjo është ajo që na thotë hetimi i Prokurorisë Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të Tiranës dhe Dda e Barit, kryer nga policia shqiptare e cila punoi për tre vjet së bashku së bashku me agjentët e Qendrës Dia në Bari, e cila rezultoi dje në 38 arrestime të kryera nga ekipet hetimore të zakonshme.

Zëvendësprokurori i Vlorës Maksim Sota i cili përfundoi në arrest shtëpie me akuzat e shpërdorimit të detyrës, sipas hetimeve, ai ka vepruar si ndërmjetës midis trafikantëve të drogës dhe policëve, në mënyrë që ata të mos hetonin të parët.

Nga operacioni i quajtur “Shpirti” doli se në krye të rrjetit të dyshuar të trafikantëve të drogës, ishin dy policë, ish-krerët e shoqërimit – në 2016 – të Ministrit të Brendshëm i atëhershëm (Sajmir Tahiri).

Ata janë Paul Deda dhe Hekuran Marku, të cilët tashmë ndodhen në burg, dhe që besohet të jenë organizatorët e zinxhirit të furnizimit, duke shoqëruar gjithashtu skafet që niseshin nga brigjet shqiptare.

Dy policë të tjerë, të arrestuar për korrupsion, janë menaxherët e detit dhe tokës, Ilirjan Balla dhe Festim Lelaj, të akuzuar për garantimin e largimit të drogës në këmbim të parave.

Saimir Kurti, një menaxher i një komune afër qytetit të Durrësit, ka qenë në krye të plantacioneve.

Sipas aktakuzës, ai dha me qira tokën dhe menaxhoi mbjelljen, kultivimin dhe korrjen e marihuanës deri në ruajtjen dhe transportin.

Shkelzen Daci do të vinte më pas në lojë, konsiderohet si ndërmjetësi që u kujdes për kontaktet me Shqipërinë, i aftë të sillte tonelata me drogë në Puglia, në brigjet e Polignano dhe Molfetta, i arrestuar në Modugno, në provincën e Barit,

Më pas ajo dërgohej në pjesa tjetër të Italisë dhe Evropës.

Të tjerët e arrestuar janë të gjithë fermerë, kultivues dhe bashkëpunëtorë korrierësh të trafikantëve të drogës.

Faktet e diskutueshme datojnë në vitet 2014-2017.

Hetimet, të koordinuara nga Eurojust, përbëjnë zhvillimin e operacioneve ‘Shefi’ dhe ‘Kulmi’ të kryera nga Dia e Barit në 2018 dhe 2020 mbi trafikun e drogës nga Shqipëria në Puglia.