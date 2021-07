Pesë ushqimet më të mira për të konsumuar gjatë verës

Zgjedhjet më të shëndetshme të ushqimit janë sinonim i sezonit të verës. Të freskëta dhe të pasura me vitamina, frutat e kuq dhe perimet jeshile janë sugjerimet për vaktet e verës.

Qershitë

Qershitë janë një burim i kaliumit dhe vitaminës C. Një studim tregoi se qershitë zvogëlojnë stresin oksidativ, dhimbjet e muskujve nga stërvitja dhe presioni i gjakut. Ato gjithashtu përmirësojnë gjumin.

Perime me gjethe jeshile

Zarzavatet me gjethe jeshile sigurojnë shumë lëndë ushqyese që ndihmojnë në parandalimin e gjendjeve të tilla si sëmundjet e zemrës, kanceret e caktuara, degjenerimi makular i lidhur me moshën dhe shumë probleme të tjera. Marule, rukola janë perime të stinës për sallatat verore.

Luleshtrydhe

Luleshtrydhet janë një superushqim që i siguron trupit një numër lëndësh ushqyese, të tilla si vitamina C, antioksidantë, fibra, kalium, etj. Shumë studime tregojnë se luleshtrydhet mund të ulin kolesterolin e dëmshëm LDL, nivelet e glukozës në gjak, rezistencën ndaj insulinës dhe faktorë të tjerë të rrezikut për sëmundje të tjera kronike.

Domatet

Domatet janë një burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C, kaliumit dhe fibrave dhe jashtëzakonisht të ulëta në kalori, vetëm 20 kalori secila për një domate të mesme.

Shalqi

Është i pasur me vitamina A, B6 dhe C, minerale të kaliumit, magnezit dhe fosforit, si dhe likopen, antioksidantë dhe aminoacide. Shalqiri ka 92 përqind ujë, kështu që është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin.