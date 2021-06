Kërcënohen me shkarkim nga detyra policët që denoncuan Pjerin Ndreun

Policët që paditën Pjerin Ndreun për ofnedim dhe konfliktim në krye të detyrës janë kërcënuar me shkarkim nga detyra. Denoncimi është bërë publik nga ish-Kryeministri Berisha, i cili ahkruan se, në narkoshtet ligjin e bëjnë narkopushtetarët.

Të tre oficerët e policisë janë thirrur nga shefi i tyre dhe janë paralajmëruar me përjashtim nga puna.

“Policët kërcënohen të largohen nga puna sepse guxuan të kërkojnë zbatimin e ligjit nga lokali në të cilin Pirini bënte aheng dhe orgji”, shkruan Berisha në Facebook.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Ne narkoshtet ligjin e bejne narkopushtetaret.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital.

Policet kercenohen te largohen nga puna sepse guxuan te kerkojne zbatimin e ligjit nga lokali ne te cilin Pirini bente aheng dhe orgji. sb

Persh dr.

Ne mbremjen e dt.24/6/2021 rreth ores 00:30 ne nje resort ne Shengjin 3 oficer te pololise se Shtetit kane shkuar per te marr masa administrative ndaj subjektit ne fjale pasi kishin thyer oren policore dhe prishje qetesie publike nga muzika shume e larte,aty ka dal pronari i subjektit dhe eshte konfliktuar me oficeret e policise duke ju thene qe keni ardhur ne vendin e gabuar,kur nuk ka zgjatur as 2-3 minuta ka dal Pirini partise si duke i share me nje fjalor ordineresh dhe kanosje me pretendimin se ketu jam une dhe ligjet i bej une dhe i vendos si dua une,prandaj mos ju shoh me ketej verdall,ne keto momente 3 oficeret e policise jane larguar nga aty,por nuk mbaron me kaq,diten e dyte jane thirrur nga shefi tyre duke i paralajmruar me perjashtim nga policia e shtetit sepse kane futur hundet atje ku nuk duhej te shkonin!

Ky eshte shteti i bandave!

Kjo eshte 100% e sigurt!