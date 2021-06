Ben Blushi paditet në SPAK, ja për çfarë akuzohet

“Ben Blushi në rolin e Drejtorit të Përgjithshëm, vijon të përdorë Top Channel për të sulmuar njerëz të drejtësisë.

Pas sulmeve të njëpasnjëshme ndaj Prokurorit të Tiranës, Ervin Karanxha, ky i fundit e ka paditur në SPAK, ish kreun e Libras.

Në padinë drejtuar Prokurorisë së Posaçme, Karanxha thekson se Top Channel po ushtron presion në mënyrë të vazhdueshme me informacionet e pavërteta që transmeton me qëllim denigrimin e figurës së prokurorit dhe gjyqtarit për shkak të ushtrimit të detyrës.

Sipas Karanxhës, ky presion i vazhdueshëm ushtrohet për dy arsye.

Për shkak të funksionit si Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë në lidhje me qëndimin e prokurorit per çështjen penale te liderit te Opozites Lulzim Basha.

Për shkak të faktit se motra e tij Anila Karanxha me detyrë Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka dhënë një vendim civil Nr.655, datë 05.02.2021, i cili ka rrëzuar pretendimet në padi të ortakëve të shoqërisë “TOP CHANNEL”, SHA.

Të njëjtën deklaratë ia ka përcjellë edhe KLP-së dhe ILD-së, pasi siç thekson Karanxha në kronikat e transmetuara në mënyrë të njëpasnjëshme, vijon të ushtrojë presion duke ndikuar drejtëpërdrejtë në opinionin publik dhe në Komisionin e Pavarur të Kualifimit, se Prokurori patjetër duhet të shkarkohet nga KPK.

Karaxha në padinë e tij, vijon me akuzat, ku thekson se Blushi po ushton dhe dhunë mbi sistemin gjyqësor, në një kohë që Kushtetuta parashikon që çdo nderhyrje në sistemin gjyqësor “dënohet sipas ligjit”.

“Pra ky shtetas ne çështje konkrete po ushtron dhune mbi sistemin gjyqesor ne nje kohe qe Kushtetuta parashikon qe cdo nderhyrje ne sistemin gjyqesor “denohet sipas ligjit”. Ne keto rrethana ky shtetas ka kryer vepren penale te “Shtrengimi me ane te kanosjes ose perdorimit te dhunes per dhënien e pasurise” te parashikuar nga neni 109/b te Kodit Penal. Ky nen nga ana objektive e tij parashikon çdo lloj perfitimi tjeter. Ben Blushi ben presion me median e tij ndaj sistemit gjyqesor dhe perfiton “gjyqe te fituara ne favor te tij”, pasi siç dihet ai ka shume procese civile ne Gjykate sic dhe ka pasur ne rastin konkret.”

Akuzat ndaj Blushit vijonë si më poshtë

Ndaj ketij shtetasi eshte bere kallezim edhe me pare nga bisnesmene te ndryshem, por shteti nuk ka reaguar. Nje rast i tille eshte edhe bisnesmeni i ilaceve Nadir Çausholli i cili ka bere kallezim ne SPAK per kete shtetas.

Drejtori i Përgjithshëm i “TOP CHANNEL”, Ben Blushi, po ndikon nëpërmjet njohjeve personale tek Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për shkarkimin e prokurorit me çdo kusht nga procesi i “Vettingut”. Eshtë krijuar kjo bindje pasi asnjë televizion ose media Kombetare nuk mund të prodhojë lajme dhe kronika ne edicionin qendror te lajmeve për shkarkimin e një prokurori, pa u publikuar raporti përfundimtar i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Televizoni ka folur ne daten 30.03.2020 qe ILKPDI ka nxjerre me probleme Subjektin Ervin Karaxha, ne nje kohe qe kete fakt nuk e di vete subjekti po e di Ben Blushi dhe jep kronike ne “Top Channel”.Kjo do te thote se ky shtetas informohet nga nje person prane KPK.

Vlen te theksohet se Ben Blushi e ka ditur faktin qe subjekti eshte me tre kritere vleresimi, çka tregon se ky shtetas ka akses direkt ne “Vetting” dhe kete fakt e ka marre vesh para Subjektit te Rivleresimit. Keto te dhena jane publikuar nga ana e tij ne emisionin Qendror te “Top Channel” te urdheruar nga vete Ben Blushi.

Theksojme se në një shoqëri demokratike media si pushtet i katërt nuk mund të përdoret për arsye personale dhe denigrimi të anëtarëve të drejtësisë, duke cënuar nenin 10/2 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, por ajo duhet të informojë me objektivitet publikun rreth çështjeve të gjyqësorit. Palët në gjykim kanë mjetet procedurale për t`u ankuar në gjykatat më të larta dhe jo të denigrojnë anëtarët e drejtësisë dhe familjet e tyre.

Televizioni Top Channel, në emisionin “Top Story”, ndonëse ka shumë familje të tjera që kanë disa anëtarë në sistemin gjyqësor, ka përmendur vetëm rastet ku gjyqtarët kanë marrë vendime kundër aksionerëve të “TOP CHANNEL” SHA në këtë shoqëri, apo në shoqëri të tjera apo kundër interesave personale të Drejtorit Ben Blushi. Kjo është lehtësisht e verifikueshme.

Une si prokuror gjatë ushtrimit të funksionit kam zbatuar me korrektësi ligjin penal material dhe procedural, pa u ndikuar nga asnjë subjekt politik ose nga sulmet botës së krimit të organizuar.

Ne një situatë të tillë të krijuar, të paprecedentë më parë, ku një televizion i drejtuar nga një ish politikan transmeton kronika lajmesh për shkarkimin e prokurorit, në momentin që eshte në procesin “Vetting”, kemi ardhur në dijeni të faktit se një nga Anëtaret e trupës së KPK-së që është ne trupen e KPK, Znj.Valbona Sanxhaktari ka lidhje të ngushta miqësore-shoqërore me Drejtorin e Përgjithshëm të Top Channel, z.Ben Blushi, duke sjellë për pasojë ekzistencën e një konflikti të pastër e të hapur të interesit dhe me ndikim te paligjshem ne K.P.K. si dhe duke sjelle per pasoje cenimin e Kodit Penal.

Më poshtë po ju parashtrojme faktet.

1. Komisionerja Valbona Sanxhaktari dhe Z.Ben Blushi kanë njohje që në vitet 2000. Nga CV- ja e publikuar në faqen zyrtare të KPK, rezulton se kjo komisionere ka filluar punë në Ministrinë e Arsimit në muajin Tetor të vitit 2001. Nga Ëikipedia rezulton se Z.Ben Blushi në periudhën 2001-2002 ka qenë Ministër i Arsimit dhe Shkencës. Pra rezulton se Drejtori i Përgjithshëm i “Top Channel” ka marrë në punë komisioneren Valbona Sanxhaktari në vitin 2001 në Ministrinë e Arsimit. (Në zbatim të nenit 13 të Kodit të Procedurës Civile ky është një fakt i njohur botërisht që nuk ka nevojë të provohet).

2. Komisionerja Valbona Sanxhaktari ka udhëtuar dhe përdorur gjatë detyrës makinën Rover i bardhë me targa TR 216 RP në pronësi të Alban Jahos (Drejtor i Përgjithshëm i Digit-alb) duke udhëtuar në drejtim të Malit të Zi bashkë me familjen e Drejtorit. (Theksoj se në atë kohë mbi aksionet e Digit-alb, kishte shumicën aksionerët e Top Channel) (Pra kjo Komisionere ka lidhje me Top Channel që publikon lajme rreth shkarkimit tim). Ky fakt ka dale nga portalet ne internet.

3. Komisionerja Valbona Sanxhaktari jeton në të njëjtin pallat me Drejtorin e Përgjithshëm të “Top Channel” tek Pallati Ambasador 3 tek Stadiumi “Air Albania” ish stadiumi “Qemal Stafa”, ku vlera e apartamentit te blere nga Valbona Sanxhaktari eshte 180 000 euro ne nje kohe qe ka qene juriste e thjeshte ne administrate publike.

4. Të dy së bashku janë parë në lokalin “Lavazza”, tek stadiumi Air Albania, ne krah te Ambasador 3, pikërisht në periudhën që televizioni Top Channel transmetonte kronika lajmesh rreth meje për shkarkimin tim. Per te provuar kete fakt duhet marre “DVD” e kamerave te lokal “Lavazza” tek Stadiumi si dhe kamerat e Stadiumit “Air Albania”.Aty do te dale edhe te dhene te rendesishme per hetimin.