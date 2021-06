Të droguarit po vrasin në aksidente

Nga Bledi KASMI

Po e fshehin të vertetën e aksidenteve tragjjke si policia ashtu edhe mediat e kapura.

Arsyeja e shtimit të tyre është droga. Shumica e këtyre drejtuesve që ecin me 200km/h janë të droguar. Fiksojeni mirë, të droguar! Droga e injektuar nga kreu i regjimit në çdo qelizë të kësaj shoqërie po vret.

Nuk ka asnjë ligj që të bëhet testi i drogës dhe të dënohen këta vrasës që drejtojnë automjetet, sikurse bëhet testi me alkoolin. Pra, me alkool dënohesh, me drogë jo!

Regjimi e ka amnistuar drogën. E lejon ta trafikojnë, e lejon ta tregtojnë, e lejon edhe kur vret!

Shifrat janë dramatike, por heshtet, sepse vetëm në gjimnazet e Tiranës një në tre të rinj janë përdorues droge.

Këto aksidente tragjike nuk ka gjasa të ndalen por të shtohen me të njëjtat ritme si edhe përdorimi i drogës.

Zoti ju ruajt!