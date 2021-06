Denoncimi i fortë: Kryetari i PS dhe banda e tij mbysin me gjoba dhe marrje ryshfeti bizneset

Hetimi Tatimor i drejtuar nga kreu i PS në Velipojë po mbyt me gjoba bizneset në Peshkopi. Denoncimi është bërë publik nga një qytetar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministri Berisha.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Hetimi tatimor terror ryshfetesh ne Diber!

Sipas Bankes Boterore, Shqiperia e Edvinit renditet vendi i dyte ne bote pas per ryshfetin!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

Pershendetje doktor ka disa dite qe ne Diber ka zbarkuar Hetimi Tatimor me ne krye Emilian Niken(Kryetari Ps Velipoj)burrin e drejtoreshes se arsimit Shkoder Blediana Nika e krye korruptuar.Ky njeri ka ardhur bashke me banden e tij prej 3 tatimoresh e po rrjep te gjitha bisneset ca ti dali para gjoja se eshte i monitorum me kamera e nuk i ndez fare ato.Na vjen cdo 6 muaj e na eshte bere jeta stres nga ky njeri.

I bej thirrje SPAK nepermjet jush te bien njerez ktu ne Diber e tu kontrollojne xhepat para se te ikin e do tu gjejne nga 5 milion neper xhepa se Policia e Dibres me ta jane bashke.Te lutem beje publike se spo na ze gjumi naten mga keta hajdute te dites e na jan kthy ne stres pervec mos pasjes se punes.