Krimi bën ligjin në Elbasan/ Banditët e “Don Lalës” dhunojnë një qytetar, policia fsheh ngjarjen

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë publike një tjetër ngjarje të rëndë të ndodhur në qytetin Elbasanit, por që është mbajtur e fshehtë nga policia.

Në mesazhin dërguar ish-kreut të qeverisë, njq qytetar shkruan se dy persona kanë rrahur dhe dhunuar një tjetër, por ngjarja është mbajtur e fshehtë nga policia, për shkak se të dy dhunuesit janë anëtarë të bandës së mbrojtur nga shteti.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncohen me emra personat qe terrozuan te riun.

Narkopolicia mbyll ngjarjen! sb

Pershendetje dr Para tre diteh ne elbasan ne elbasan disa persona i kan bllokuar rrugen shtetasit Feliks Filja me arm ne dor e kan djekur policia ska ber asgje mediatike banda e don lales sulmon qytetar ne elbasan keto horra jan usama gashi . Gezim rusi dhe persona tj qe kan qen per dit vere dhe ke vidjo e piblikur policia se ka ber publike ngjarjen e djeshme md dat 20 qershor Pershendetje doktorr dua te bej nje denomcim tek ju sepse policia elbasanit e ka mbajtur te mshhur ngjarjen e djeshe ku horrat e don lales kan sulmuar shtetasin Feliks Filja me arm dhe e kan kercenuar me jete .

Keto persona jan usama gashi .gezim rusi dhe te tjere qe kan qene diten e veres ne elbasan qe kan sulmuar qytetaret e Policia ka dhe pamjet filmike ku duken atentatoret me arm ne dore.