PD: Raporti i Asamblesë Parlamentare të KE evidenton të gjithë elementët që tregojnë se 25 prilli ka qenë një masakër zgjedhore

• Raporti i misionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës evidenton të gjithë elementët që tregojnë se 25 prilli ka qenë një masakër zgjedhore e regjimit Rama-Doshi dhe një proces që nuk ka asnjë lidhje me demokracinë

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ENKELEJD ALIBEAJ

25 prilli nuk kishte lidhje me demokracinë. Këtë e di shumica e shqiptarëve që panë me sytë e tyre se si regjimi Rama-Doshi pengoi ndryshimin. Këtë e evidenton edhe Asamableja Parlamentare e Këshillit të Europës. E cila, në raportin e saj të vëzhgimit, konfirmon elementët që çuan në masakrën zgjedhore të 25 prillit.

Sepse çfarë tjetër mund të jenë pohime si:

“Zyrtarët abuzuan me pushtetin e funksioneve publike.”

“Keqqpërdorim i burimeve të administratës”

“Raportimet për blerje të votës, për ushtrim presioni ndaj votuesve, sidomos ndaj punonjësve të administratës publike për të votuar për partinë në pushtet.”?

Veçse dëshmi të asaj që të gjithë njohim si masakra zgjedhore e 25 prillit…

Përpos dënimit që delegacioni i Asamblesë bën ndaj këtyre akteve, si dhe thirrja ndaj autoriteteve për t’i dhënë fund këtyre parregullsive për të rritur besimin e zgjedhësve në proceset zgjedhore, raporti vendos theksin mbi një nga elementët më djallëzor të kësaj masakre. Atë të patronazhistëve dhe përdorimin e të dhënave personale të qytetarëve, “i cili, me fjalët e raportit, përbën një shqetësim serioz dhe që i bën votuesit vulnerabël.”

Një vulnerabulitet që bëhet edhe më i prekshëm për qytetarët kur, jo më larg se dje, një hetim që është vetëm në fillesat e tij, zbuloi se zjarrëfikësi i bashkisë së Tirnaës nuk ishte vetëm koka e trafikut të drogës, por edhe një nga patronazhistët e Partisë Socialiste.

Hera e dytë kjo, brenda një jave, ku teksa ndiqet filli i trafikut të drogës, mbrihet pashmangshmërisht te partia në pushtet dhe lidhjet e saj me krimin, të cilin e përdor për blerjen e votave. Sikurse ishte edhe rasti i dy të arrestuarve të operacionit “Lugina”.

Por nuk mbaron me kaq!

Misioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës nuk ka qenë vetëm dëshmitar i momenteve të shpërndarjes së parave pranë qendrave të votimit. Apo, siç pohohet në raport, të presionit mbi votuesit, ku kanë kanë “vëzhguar se si një person tërhiqej me forcë drejt qendrës së votimit dhe instruktohej si të votonte.” Por ata vetë kanë pësuar presion, pasi kërcënimet nuk kanë munguar edhe ndaj ambasadores së një shtetit partner, takimi i të cilës u mbyll pasi një nga pjesëmarrësit u rrëmbye nga bandat në shërbim të regjimit.

Dhe po kaq i prerë siç është raporti mbi atë që ndodhi në 25 prill, është edhe me atë që ndodhi me shkeljen e marrëveshjes së 5 Qershrit. Për të cilën thueht se “procedura për ndryshimet e njënanshme, ishte e përshpejtuar, u bë me nxitim, pa konsultime, dhe krijoi paqartësi dhe pasiguri, si dhe vështirësi për zbatimin e ndryshimeve të njënashme.”

Dhe se “ndryshimet e njënashme u bënë 9 muaj para zgjedhjeve në kundërshtim me Kodin e Praktikave të Mira të Komisionit të Venecias, ku sugjerohet një periudhë 12 mujore për ndryshimet, sidmos për ndryshimet në sistem.”

Ky raport pra dëshmon se Asambleja e Këshillit të Europës pati sy për të parë atë që KAS-i dhe Kolegji Zgjedhor nuk duna të shohin. Ky raport dëshmon se Asambleja e Këshillit të Europës kërkon atë transparencë që KAS-i dhe Kolegji Zgjedhor i mohojnë shqiptarëve.

Ky raport dëshmon se ne duhet dhe do të bashkëpunojmë me partnerët tanë për të zhbërjen e masakrës zgjedhore të 25 prillit dhe për ndërtimin e një plarforme për të sjellë legjitimitetin dhe demokracinë në Shqipëri.