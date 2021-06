Banda e lidhur me PS-në dhunon me armë të riun dhe terrorizon qytetarët në Elbasan, policia nuk ndërhyn

Banda e Suel Çelës dhe Kelmend Xhaferrit në Elbasan nuk e ndalin terrorin ndaj banorëve.

Një qytetar ka denoncuar sot rrahjen që ky grup i ka bërë një 18 vjeçari në qytet nga kjo bandë që i doli në mbrojtje Edi Ramës ditën e verës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Banda e Suel Rames dhe Kelmend Balles vazhdojne terrorin ne Elbasan! sb

Doktorr pershendetje.Bandat spo na lene te qete ne qytetaret.elbasanlli sot diten e sotme me qelloi te shikoja 4 persona me nje makin alfaromeo me targ —— , kete makin e mbajn ushtaret e suel celes dhe taulant balles .usama gashi , ledjo zabeli , klemend xhaferri , dhe nino te njejt persona qe dolen ne mbrojte te edi rames ne skandalin e dites se veres . Sot rrahen dhe goditen nje djal. 18 vjecar kamerat i ka policia e elbasanit 4 kriminelet ishin me arm ne dor .. policia e elbasanit i ka kamerat e siguris por asgje sesht bere publike.policia e elbasanit esht pal me banden e suel celes dhe hesht . Kjo band rreh dhe dhunojn per te ushtruar terror ne qytet..keto kriminel mbrohen nga tao tao por duhet te burgosen pasi kan marr peng qytetin .si ka mundsi qe kto njerez nuk preken? E di i gjith.e qytei elbasanas se si jan kto persona dhe se i mban edi rama me taulant ballen per bodigard sa here vine ne elbasan.,,flm doktor