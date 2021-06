Brukseli reagon ashpër për uzurpimin e Shoqatës së Bashkive nga kryebashkiakët e Ramës

Komiteti Drejtues i Këshillit të Komunave dhe Rajoneve Evropiane, ka reaguar përmes një deklarate në lidhje me shkarkimin e Voltana Ademit nga posti i kryetares së shoqatës së bashkive.

Përmes një njoftimi zyrtar Komiteti i Komunave dhe Rajoneve Evropiane shprehet se do të ngrijë të gjitha funksionet ‘ndërkombëtare’ që ka Shoqata Shqiptare e Bashkive deri në zgjidhjen e problematikës së krijuar me zgjedhjen e Pjerin Ndreut në krye. Në momentin që do të zgjidhet ky ngërç i brendshëm atëherë Shoqatës Shqiptare të Bashkive do t’i rikthehen kompetencat që ajo ka në Komitetin e Komunave dhe Rajoneve Evropiane

Njoftimi i plotë i Këshillit të Komunave dhe Rajoneve Evropiane

Komiteti Drejtues i Këshillit të Komunave dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) dëshiron të shprehë shqetësimin e tij të thellë në lidhje me iniciativën e fundit të një grupi kryetarësh, anëtarë të Shoqatës Shqiptare të Vetëqeverisjes Lokale (AALA), e cila përfaqëson historikisht qeveritë lokale të lidhura një partie të vetme politike, duke synuar marrjen e strukturës së Shoqatës Shqiptare të Komunave (SHAM) pa qenë zyrtarisht anëtare SHAM.

Shoqata AAM ka qenë anëtare e CEMR për shumë vite. Vitin e kaluar, Komiteti Drejtues debatoi për kërkesën e AALA për t’u bërë një anëtar i plotë i CEMR. Më pas u vendos që të mos i jepej statusi i anëtarit AALA dhe të inkurajoheshin të dy shoqatat të diskutonin, të punonin së bashku për të përfaqësuar së bashku në mënyrën më të mirë të mundshme interesat e qeverive lokale shqiptare.

Duke marrë parasysh rolin tonë të rëndësishëm në përfaqësimin e interesave të qeverive evropiane lokale dhe rajonale dhe shoqatave të tyre, ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të interesuara dhe dy shoqatave që menjëherë të fillojnë një dialog në nivelin politik dhe teknik dhe të zhvillojnë një vizion të përbashkët në respektimin e plotë të të drejtave kushtetuese të vendin dhe me respekt të ndërsjellë për legjitimitetin e tyre përkatës.

Ne e kuptojmë se një mosmarrëveshje ligjore është në pritje për zgjedhjet lokale të 2019 në Shqipëri, të cilat u bojkotuan nga opozita. Sidoqoftë, ne i nxisim të dy palët të punojnë së bashku për të gjetur gjuhë të përbashkët në interesin më të mirë të autoriteteve lokale shqiptare. Në përputhje me parimet e përcaktuara në Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale dhe në statutet e CEMR mbi pluralitetin politik dhe vlerat demokratike, ne po rishikojmë statutin e AAM duke ngrirë anëtarësinë e tij derisa të gjendet një zgjidhje midis palëve. Shpresojmë që kjo të lejojë një dialog të vërtetë midis drejtuesve politikë të dy shoqatave në mënyrë që të gjendet një zgjidhje adekuate në interes të qeverive lokale në Shqipëri.